Concerto Simple Minds, si aggiunge una data a Pescara

Dopo Pistoia, Roma, Taormina e Verona si aggiunge anche una data in Abruzzo per la band scozzese

I Simple Minds aggiungono una nuova data alla loro già corposa visita italiana della prossima estate. La band sarà infatti sul palco del Teatro D’Annunzio di Pescara il prossimo 16 luglio per la rassegna "Pescara Jazz & Songs", nell'ambito del tour “40 Years of Hits”. I biglietti per assistere al concerto sono in vendita da giovedì 13 febbraio. I Simple Minds mancano dall'Abruzzo esattamente da 10 anni (si esibirono al Soundlabs Festival di Roseto degli Abruzzi nell'agosto 2010) ma vantano anche un precedente a Pescara, dove hanno suonato nel lontano giugno 1998: era il tour di "Neapolis" e la location prescelta fu il PalaGaslini.

Il “40 Years on Hits”

Quella di Pescara sarà la quinta tappa estiva in Italia per i Simple Minds. La band aveva già annunciato quattro date e ne ha aggiunta una quinta: dopo Pistoia (11 luglio, piazza Duomo), Roma (15 luglio, auditorium Parco della Musica), Taormina (18 luglio, Teatro Antico) e Verona (4 agosto, Arena), si aggiunge appunto Pescara. Gli scozzesi festeggiano il quarantesimo anniversario dell’inizio della loro carriera con un tour celebrativo e un greatest hits dal titolo “40: The Best Of – 1979-2019”, uscito lo scorso 1 novembre. I Simple Minds, che hanno esordito sul mercato del disco nel 1979 con “Life in a Day”, hanno dato il via al loro “40 Years Of Hits Tour” l’8 febbraio con la data di Stavanger, in Norvegia, e resteranno impegnati sui palchi di Europa e Regno Unito fino al 25 aprile, quando chiuderanno a Glasgow, città che ha dato i natali alla band, la tournée. Poi ripartiranno in estate con una nuova tranche che, appunto, li vedrà transitare anche dall’Italia. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e i prezzi partono da 32 euro.

La ristampa di “Street Fighting Years”

Ma non è finita qui: perché il 6 marzo esce la ristampa di un album storico: "Street Fighting Years". Uscito nel 1989 e inciso con una formazione guidata da Jim Kerr, dal chitarrista Charlie Burchill e dal tastierista Mick MacNeil, fu il seguito di "Once Upon a Time" dell'85, venne trainato dal singolo "Mandela Day" e seguito da un lungo tour. Una data italiana di quel tour, quella di Verona, sarà uno dei contenuti aggiuntivi del box. Di seguito la tracklist del quadruplo album:

CD1: Street Fighting Years

Street Fighting Years Soul Crying Out Wall of Love This Is Your Land Take A Step Back Kick It In Let It All Come Down Mandela Day Belfast Child Biko When Spirits Rise

CD2: Edits, B-Sides and Remixes

Belfast Child (Edit) Mandela Day (Edit) This Is Your Land (Edit) Saturday Girl (B-Side) Year of The Dragon (b-side) This Is Your Land (DJ Version) Kick It In (Edit) Waterfront ('89 Remix) Big Sleep (Live) Kick It In (Unauthorised Mix) Sign O' The Times (Edit) Let It All Come Down (Edit) Sign O' The Times (B-Side) Jerusalem (B-Side) Sign O' The Times (C. J. Mackintosh Remix)

CD 3: Verona Live

Theme for Great Cities '90 When Spirits Rise Street Fighting Years Mandela Day This Is Your Land Soul Crying Out Waterfront Ghost Dancing Book of Brilliant Things Don't You (Forget About Me)

CD4: Verona Live