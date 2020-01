Iniziano i preparativi per Parma città della musica 2020. La seconda edizione del festival si terrà nuovamente al Parco della Cittadella della città emiliana e vedrà tra i protagonisti già annunciati Sting con un concerto in programma il 23 luglio e i Kraftwerk che apriranno la rassegna un mese prima (il 23 maggio). Si tratta di un evento esclusivo e la prima data italiana del tour estivo del cantautore. Il prossimo 23 luglio, infatti, l’artista britannico si esibirà per la prima volta nella città emiliana, dove porterà sul palco del Parco della Cittadella il suo “My songs tour 2020”. Dal 24 gennaio saranno disponibili i biglietti del concerto di Sting sui circuiti TicketOne.it e TicketMaster.it e nei punti vendita VivaTicket. Disponibilità ramite il Fan Club dell’artista dalle ore 10.00 di martedì 21 gennaio su www.sting.com. Parma città della musica 2020 si aprirà con il concerto dei Kraftwerk, protagonisti della speciale anteprima al Teatro Regio. In programma come da tradizione del gruppo, un incredibile show multimediale per una tappa speciale del tour “Kraftwerk 3-D” 2020. I biglietti per il concerto dei Kraftwerk sono già disponibili sui circuiti TicketOne e Viva Ticket. Il gruppo terrà anche altri due concerti in Italia nel mese di maggio, a Milano e Padova.

Il My Songs Tour di Sting

Sting sarà accompagnato dalla sua band composta da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (Batteria), Rufus Miller (chitarra), Kevon Webster (tastiere), Shane Sager (armonica) e Melissa Musique e Gene Noble come coristi. Lo spettacolo “My Songs Tour” ritorna quindi in Europa e permetterà di ascoltare dal vivo le canzoni più amate scritte dallo stesso Sting durante la sua carriera da solista e frontman dei Police. Tra i brani che faranno sicuramente parte del live anche “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “Shape of My Heart”, “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Demolition Man”, “Message in a bottle” e tutti i suoi più grandi successi. Il tour è iniziato il 28 maggio 2019 da Parigi e si concluderà il 2 settembre 2020 a Las Vegas. In Italia Sting ha già portato il suo spettacolo a Lucca e Padova (il 29 e 30 luglio 2019) e a Milano (il 29 ottobre). La leg europea partirà da Dresda il 12 giugno e dovrebbe concludersi il 2 agosto a Merida, prima degli 8 show in programma a Las Vegas.

Il festival Parma città della musica

Il Parma città della musica è un festival nato dalla volontà di due soggetti-organizzatori di spettacoli, Puzzle Puzzle Srl di Parma e Intersuoni Srl di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, con il Patrocinio e coorganizzazione del Comune di Parma ed il Patrocinio di “Parma io ci sto!”. L’obiettivo è quello di costruire e consegnare alla città di Parma eventi di rilievo culturale e musicale, all’interno della splendida cornice della Cittadella. Alla prima edizione del festival hanno partecipato Salmo con il suo “Playlist Summer Tour” e Antonello Venditti con lo spettacolo dedicato al trentennale di “Sotto il segno dei pesci”, oltre a tre serate con “Notre dame de Paris” e il cast originale dello spettacolo composto da Riccardo Cocciante.