Sting in concerto a Milano: info e scaletta

Torna nella sua amata Italia Sting, che tocca il Mediolanum Forum di Milano per l’unica data nel nostro paese del suo “My Songs Tour”. Il concerto è in programma al Mediolanum Forum martedì 29 ottobre. Neanche un problema alla spalla, che l’ha costretto ad una operazione la scorsa settimana, ha fermato l’energico artista britannico, che sarà quindi regolarmente sul palco di Assago. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito TicketOne, anche se molti settori sono già andati sold out da tempo: restano posti liberi in Settore 6 numerato con visione limitata laterale (63,25 euro) e Settore 5 numerato con visione limitata laterale (69 euro). Orario di inizio fissato per le 21.

Il “My Songs Tour”

Seppur il “My Songs Tour” nasca come ciclo di concerti per promuovere l’ultimo album “My Songs”, uscito il 24 maggio 2019, la tournée internazionale di Sting è di fatto l’occasione per fare il punto di una carriera irripetibile. Quella di Milano sarà la terzultima data europea per l’artista britannico, che poi volerà in America per altre cinque date. Il 9 dicembre, poi, Sting sarà al Beacon Theatre di New York insieme a Bruce Springsteen, James Taylor, Eurythmics, Shaggy e molti altri per l’edizione numero 30 dell’annuale concerto benefico del Rainforest Fund, l’organizzazione che lo stesso Sting ha fondato per raccogliere fondi in difesa della foresta pluviale amazzonica. La sua attività live riprenderà poi nel 2020 con alcune residency: dal 14 gennaio al 16 febbraio sarà di stanza all’Ahmanson Theatre di Los Angeles, dal 20 febbraio al 22 marzo al Golden Gate Theatre di San Francisco, dal 27 marzo al 5 aprile al National Theatre di Washington, dall’8 al 19 aprile all’Ordway Center for the Performing Arts di St. Paul, dal 22 al 26 aprile all’Opera House di Detroit, dal 22 maggio al 6 giugno e poi dal 15 agosto al 2 settembre al Caesars Palace di Las Vegas. Di seguito le ultime date del “My Songs Tour”:

Lunedì 28 ottobre – Grenoble, Summum

Martedì 29 ottobre – Milano, Mediolanum Forum

Giovedì 31 ottobre – Berlino, Mercedes Benz Arena

Sabato 2 novembre – Cracovia, Tauron Arena

Venerdì 8 novembre – Jacksonville, Daily’s Place

Sabato 9 novembre – Los Angeles, Hard Rock live

Venerdì 15 novembre – Atlantic City, Etess Arena

Domenica 17 novembre – Philadelphia, The Met

La probabile scaletta

Nel suo ultimo tour, Sting sta ripercorrendo la sua pluridecennale carriera tra i Police e i progetti arrivati negli anni seguenti. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta che porterà sul palco del Forum, ecco la lista di canzoni eseguite nel concerto dello scorso 26 ottobre a Nizza: