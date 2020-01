Ozzy Osbourne, in arrivo il nuovo album Ordinary Man

Il 21 febbraio, a distanza di 10 anni, arriva il nuovo album di Ozzy Osbourne. Il successore di “Scream” si chiamerà “Ordinary Man” e la traccia omonima, già svelata al momento dell’annuncio dell’album, vede la collaborazione di Elton John che ha suonato il pianoforte e cantato la seconda strofa del brano. Il cantautore britannico non è l’unico artista presente nel nuovo album di Ozzy Osbourne, infatti per il suo progetto discografico ha scelto Slash, bassista dei Guns N’ Roses, che ha partecipato al brano “Straight to Hell” e Duff McKagan, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith e il produttore Andrew Watt alla chitarra. Nell’album anche Post Malone in “Take What You Want”, già presente nell’ultimo album e Tom Morello dei Rage Against the Machine che appare in “Hollywood’s Bleeding”. Dell’album si conoscono già i due singoli “Under The Graveyard” e “Straight To Hell” oltre ovviamente a “Ordinary Man”, uscita il 7 gennaio.

La collaborazione con Elton John e il concerto a Bologna

Queste le parole di Ozzy Osbourne sulla collaborazione con Elton John: “Quando stavo scrivendo Ordinary Man mi ha ricordato una vecchia canzone di Elton e ho detto a Sharon ‘Mi chiedo se canterebbe questa canzone’. Glielo abbiamo chiesto e, guarda un po’, lui è stato d’accordo e ha cantato e suonato il piano nel brano”. Il rocker britannico tornerà in tour a partire da ottobre 2020 in una lunga serie di date riprogrammate. In particolare andrà in scena anche alla Unipol Arena di Bologna il 19 novembre 2020, con i Judas Priest confermati come special guest al fianco dell’ex Black Sabbath. I prezzi vanno dai 57,50 euro del Secondo settore gradinata numerata a visibilità limitata ai 69 euro del Primo settore gradinata numerata. Coloro che avevano già acquistato il biglietto per la data di marzo e che sono intenzionati ad andare alla nuova data non devono fare nulla: i tagliandi saranno comunque validi.

Il tour in programma in autunno

Il “No More Tours 2” sarebbe dovuto ripartire la scorsa primavera con la leg europea ma i problemi di salute di Ozzy Osbourne hanno portato a due rinvii. In Europa il tour arriverà in autunno e ovviamente si potranno ascoltare dal vivo le canzoni di “Ordinary Man” e i più grandi successi dell’artista che compie 50 anni di carriera. Queste tutte le date riprogrammate della leg europea che partirà a ottobre 2020: