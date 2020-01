Classifica Fimi/GfK 2019: il primo è...Ultimo

Anche il 2019 è stato un anno ad alto tasso di musica italiana: Colpa delle favole di Ultimo guida infatti una classifica Album (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) quasi interamente governata dal repertorio locale. Il resto del podio è dominato dal rap di Salmo, in seconda posizione con Playlist live e in terza insieme al collettivo Machete con Machete Mixtape 4. L’unico nome internazionale in top ten è quello dei Queen, al decimo posto con Bohemian Rhapsody, mentre si posiziona al numero 15 la prima artista femminile: è la giovane Billie Eilish, con When we all fall asleep, where do we go?



Primo tra i Singoli Digitali (download e streaming premium) è Fred De Palma, che con Ana Mena si piazza al primo posto con Una volta ancora. Seguono È sempre bello di Coez e Calma (Remix) di Pedro Capó, in una chart ampiamente dominata dalla musica italiana: sono infatti solo due i singoli internazionali a conquistare un posto nelle prime dieci posizioni, invertendo una lunga stagione di brani internazionali che dominavano le classifiche dei singoli.



Lo streaming domina incontrastato i consumi italiani con oltre 37,5 miliardi di stream – sia premium che free – e una crescita del 48% rispetto a un anno fa.



Nulla muta in area Vinili – al primo posto è riconfermato l’iconico The dark side of the moon dei Pink Floyd – né tra le Compilation, anche quest’anno guidate dal Festival di Sanremo.

TOP ALBUM TOP SINGOLI DIGITALI 1. Colpa delle favole – Ultimo 1. Una volta ancora – Fred De Palma feat. Ana Mena 2. Playlist live – Salmo 2. È sempre bello – Coez 3. Machete Mixtape 4 – Machete 3. Calma (Remix) – Pedro Capó 4. Peter Pan – Ultimo 4. Soldi – Mahmood 5. Persona – Marracash 5. Calipso (with Dadust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles 6. Start – Ligabue 6. Dove e quando – Benji & Fede 7. Paranoia airlines – Fedez 7. Con calma – Daddy Yankee feat. Snow 8. Atlantico on tour – Marco Mengoni 8. Per un milione – Boomdabash 9. Accetto miracoli – Tiziano Ferro 9. Jambo – Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri 10. Bohemian Rhapsody (O.S.T.) – Queen 10. I tuoi particolari – Ultimo

La classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK è l'unica a fornire un risultato completo dell'intero anno nei canali fisico, download e streaming e copre il periodo dal 28 Dicembre 2018 al 26 Dicembre 2019. Qui è possibile scaricare i file completi delle chart e le cover delle prime posizioni.