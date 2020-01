Gué Pequeno in concerto a Rimini: info e scaletta

Sarà Gué Pequeno la star del Riviera Pop Festival, l’evento che andrà in scena domenica 5 gennaio all’RDS Stadium di Rimini. Dalle 19 a notte fonda l’hip hop in tutte le sue declinazioni la farà da padrone sul palco romagnolo. L’evento segna la chiusura del Club Show invernale dell’artista. Oltre al rapper milanese, la line-up comprende TY1 (disc jockey), FSK Satellite e Greg Willen, oltre agli mc Sano, Beart, Etnico, Bryan Hise, Bato, Hype, Grima, Riccardo Rey e Suerte. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketSms, ma alcune formule sono già andate sold out: l’Early bird da 18 euro e la Second release da 23 euro non sono più disponibili, restano la Third release da 30 euro e la Vip Area da 55 euro.

A Capodanno ad Agrigento

L’ultima esibizione di Gué Pequeno è quella di Capodanno in Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Migliaia di persone hanno salutato il nuovo anno in compagnia del rapper, accompagnato dai La Noche de Fuego. I fan sono accorsi numerosi a sentir cantare il noto rapper milanese, ma prima di lui è salito sul palco Tania, cantante favarese fortemente voluta dall’organizzazione per l’opening del concerto. Tania ha fatto ascoltare al pubblico agrigentino il brano “L’abisso dentro me” remixato da Highlander Dj. Cosimo Fini, alias Gué Pequeno, non si è fatto attendere troppo, infatti alle 1 con una puntualità svizzera ha dato il via al suo show. L’artista ha proposto i brani più celebri del suo repertorio: Bling Bling (oro), Milionario, Scooteroni e Brivido. La scenografia sul palco ridotta al minimo proprio per dar spazio alla musica. Perché come più volte sottolineato dallo stesso ex Club Dogo quello che conta davvero per lui è la musica e nient’altro, il resto è solo un contorno. Non a caso nelle ultime settimane Gué è entrato a far parte del gruppo di rapper che ha dato vita a TRX, emittente radiofonica che trasmette hip hop nostrano 24 ore su 24. Insieme a lui, Clementino, Salmo, Fabri Fibra, Marracash ed Ensi.

La possibile scaletta

La scaletta che Gué Pequeno dovrebbe portare a Rimini conterrà alcuni dei brani più famosi estratti dalla sua ultima fatica discografica, “Sinatra”, album rilasciato il 14 settembre 2018 per la Island Records e Universal. Certificato disco di platino, “Sinatra” si è guadagnato la sua reputazione con singoli come “Trap Phone”, “Bling bling” e “2%”. La setlist sarà naturalmente accompagnata da alcuni dei brani iconici della produzione dell’artista e magari ci sarà posto anche per l’ultima fatica del rapper, la collaborazione con i The Kolors per il singolo “Los Angeles”, uscito lo scorso ottobre. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che l’elenco è basato sulle tappe precedenti del tour, e dunque potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni: