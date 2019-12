Nek in concerto a Genova: info e scaletta

L’appuntamento è per la sera dell’antivigilia: lunedì 23 dicembre 2019, giorno in cui il tour europeo di Nek farà tappa a Genova. Il concerto sarà ospitato dal teatro Carlo Felice. Di seguito, tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, alla probabile scaletta che sarà eseguita, ai prezzi dei biglietti ancora in vendita e a tutte le date del tour.

Nek in concerto a Genova: le info

L’orario di inizio del concerto Nek al teatro Carlo Felice di Genova è in programma per le 21 di lunedì 23 dicembre. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 34.50 euro, prezzo relativo a un posto sulle balconate. A 40.25 euro si trovano i tagliandi per la prima galleria, a 51.75 per la seconda platea, a 57.50 euro per la prima platea e a 69 euro per la platea gold. Il teatro Carlo Felice di Genova si trova al civico 4 di passo Eugenio Montale. All’esterno della struttura si trovano dei parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Nek in concerto a Genova: la scaletta

La scaletta del concerto di Nek in programma al teatro Carlo Felice di Genova vedrà l’alternarsi delle canzoni estratte dal suo ultimo disco di inediti, “Il mio gioco preferito – parte prima”, uscito il 10 maggio di quest’anno, e dei brani più celebri e apprezzati della sua discografia, come “Laura non c’è”, “Sei solo tu”, “Alza la radio”, “Mi farò trovare pronto”, “Fatti avanti amore”, “Musica sotto le bombe”, “Lascia che io sia” e “Cosa ci ha fatto l’amore”. L’inizio del concerto dovrebbe essere sulle note di “Tu sei, tu sai”, mentre la conclusione dovrebbe essere affidata a “E da qui”. La probabile scaletta del concerto di Nek, lunedì 23 dicembre al teatro Carlo Felice di Genova:

Tu sei, tu sai Cuori in tempesta Vivere senza te La storia del mondo Cielo e terra Fatti avanti amore Dimmi cos’è Sei grande Se una regola c’è Sul treno Differente Mi farò trovare pronto Ci sei tu Vulnerabile Cosa ci ha fatto l’amore Freud / Uno di questi giorni / Nella stanza 26 / Unici Musica sotto le bombe Alza la radio Laura non c’è Attimi Sei solo tu Io ricomincerei Se telefonando (Mina cover) Lascia che io sia Almeno stavolta Se io non avessi te E da qui

Il tour europeo di Nek

Dopo il concerto in programma al teatro Carlo Felice di Genova, il tour europeo di Nek proseguirà con la tappa dell’11 gennaio al teatro Europauditorium di Bologna. L’ultimo appuntamento italiano sarà il 23 gennaio al teatro Team di Bari. I prossimi concerti di Nek:

23 dicembre Genova, Teatro Carlo Felice

11 gennaio Bologna, Teatro Europauditorium

14 gennaio Catanzaro, Teatro Politeama

16 gennaio Catania, Teatro Metropolitan

18 gennaio Palermo, Teatro Golden

20 gennaio Napoli, Teatro Augusteo

22 gennaio Lecce, Teatro Politeama Greco

23 gennaio Bari, Teatro Team

Dopo, la tournée dell’artista proseguirà in Europa. Il primo appuntamento sarà il 20 novembre 2020 al Volkshaus di Zurigo, con la conclusione in programma il primo dicembre allo Shepherd's Bush di Londra. Queste, le date del tour europeo di Nek: