Francesco Renga in concerto a La Spezia: info e scaletta

Ancora qualche data nei teatri italiani per Francesco Renga e il suo tour di presentazione de “L’altra metà”. Tra i prossimi appuntamenti in calendario troviamo la tappa di venerdì 20 dicembre al Teatro Civico di La Spezia, dopodiché ai fan del cantautore restano solo un paio di occasioni per ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni: domenica 22 novembre a Sassari e lunedì 23 novembre a Cagliari. Prima delle due date in Sardegna, ecco qualche info in più sul concerto a La Spezia: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta dello show.

Francesco Renga a La Spezia: tutte le info sul concerto e sul tour

“L’altra metà tour” di Francesco Renga ha preso il via lo scorso ottobre e, dopo tante date nei più importanti teatri italiani, sta per concludersi in questi ultimi giorni di dicembre. Il cantautore ha scelto di presentare il suo ultimo disco nell’atmosfera magica e intima che solo i teatri possono racchiudere: «Il fascino e la bellezza del teatro, la vicinanza fisica con il pubblico. Poterlo guardare in faccia, toccarlo, sentirlo. E sapere che loro possono fare altrettanto. Lo spettacolo che stiamo costruendo è pensato proprio per questo, per vivere una serata ricca di grande magia». Francesco Renga sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Un live ricco di emozioni e capace di coinvolgere il pubblico, con il prossimo appuntamento in programma nella serata di venerdì 20 dicembre al Teatro Civico di La Spezia. L’orario d’inizio del concerto è fissato per le 21:00. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. Questi i prezzi dei posti nei settori attualmente ancora disponibili (diritti di prevendita inclusi): platea 64 euro, prima galleria 56 euro, seconda galleria 46 euro.

La possibile scaletta del concerto

Per tutto l’autunno 2019 Francesco Renga è stato impegnato nel tour di presentazione de L’altra metà”, suo ultimo album di inediti e ottavo disco in studio della sua carriera, pubblicato lo scorso 19 aprile per Sony Music. Durante i concerti della tournée, la scaletta sarà incentrata sulle canzoni contenute in quest’ultimo capitolo discografico, pertanto non mancheranno il singolo presentato a Sanremo 2019 “Aspetto che torni” e brani come “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta”. Francesco Renga porterà in scena anche i suoi precedenti grandi successi, canzoni che hanno segnato la sua carriera, tra cui “Angelo”, “La tua bellezza”, “Meravigliosa”, “Guardami amore” e tante altre. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante le precedenti date de “L’altra metà tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate durante il concerto di La Spezia potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.