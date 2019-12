Francesco Renga in concerto a Bologna: info e scaletta

Il tour 2019 di Francesco Renga fa tappa al teatro Europauditorium di Bologna: l’appuntamento è per la sera di martedì 17 dicembre. Nel corso del concerto, il cantante bresciano farà ascoltare le canzoni estratte da “L’altra metà”, il suo ultimo disco di inediti. Di seguito, tutte le informazioni relative alla serata: l’inizio del concerto, la probabile scaletta e i prezzi dei biglietti ancora in vendita.

Francesco Renga in concerto a Bologna: le info

L’inizio del concerto di Francesco Renga all’Europauditorium di Bologna è in programma per le 21. I biglietti per la serata sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita fisici a partire da 35 euro: prezzo relativo a un posto sulle balconate. A 60 euro sono disponibili invece i tagliandi per la seconda platea e per la prima platea laterale. Infine, a 69 euro è possibile acquistare i biglietti per la prima platea. Tutti i prezzi dei tagliandi in vendita sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Francesco Renga in concerto a Bologna: la scaletta

L’inizio del concerto di Francesco Renga all’Europauditorium di Bologna dovrebbe essere sulle note de “L’altra metà” mentre la canzone conclusiva sarà “Raccontami”. La scaletta sarà molto nutrita, componendosi di 29 brani. Nel corso del live troveranno posto sia le canzoni estratte da “L’altra metà” sia i pezzi più famosi e amati della discografia dell’artista bresciano. Brani come “La tua bellezza”, “Vivendo adesso”, “Angelo”, “A un isolato da te”, “Ci sarai”, “Era una vita che ti stavo aspettando” e “Il mio giorno più bello nel mondo”. Stilare la probabile scaletta del concerto di Francesco Renga è possibile sulla base dei concerti già andati in scena. È possibile tuttavia che il cantante decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Francesco Renga all’Europauditorium di Bologna:

L’altra metà L’unica risposta La tua bellezza Nuova luce Comete L’odore del caffè Migliore Vivendo adesso Ancora di lei Angelo A un isolato da te Ci sarai Era una vita che ti stavo aspettando Il bene Meravigliosa (la luna) Dove il mondo non c’è più L’Impossibile Cambio direzione Uomo senza età Ferro e cartone Faccia al muro Un’ora in più L’amore altrove Scriverò il tuo nome Prima o poi Il mio giorno più bello del mondo Guardami amore Aspetto che torni Raccontami

Il tour di Francesco Renga

Dopo il concerto di Francesco Renga in programma al teatro Europauditorium di Bologna, il tour arriverà il 19 dicembre al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. La serata conclusiva sarà invece lunedì 23 dicembre alla Fiera – Padiglione E di Cagliari. I biglietti per le serate sono tutti in vendita presso i punti vendita abituali. I prossimi concerti del tour di Francesco Renga: