Francesco Renga in concerto a Torino: info e scaletta

“L’altra metà tour” di Francesco Renga sta per fare tappa a Torino con un doppio appuntamento al Teatro Colosseo. Il primo dei due concerti in programma si terrà nella serata di giovedì 12 dicembre, mentre il secondo live show andrà in scena il giorno successivo, venerdì 13 dicembre. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati agli spettacoli torinesi di Francesco Renga: gli orari, i biglietti, come arrivare al Teatro Colosseo e la probabile scaletta dei concerti.

Francesco Renga, doppia data a Torino: tutte le info sui concerti

Continuerà con date fino a prima di Natale il tour di Francesco Renga nei principali teatri italiani, dopodiché il cantautore tornerà sui palchi a maggio 2020 per la mini tournée in tre capitali europee: Bruxelles, Parigi e Londra. Tra i prossimi appuntamenti in calendario troviamo gli imminenti concerti a Torino: doppia data al Teatro Colosseo con due show rispettivamente in programma per giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. L’orario d’inizio di entrambi i live è fissato per le 21:00. I biglietti per assistere alle performance di Francesco Renga sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e alla tipologia di posto selezionato e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): poltronissima 69 euro, poltrona A 65 euro, poltrona B 55 euro, galleria A 46 euro e galleria B 35 euro. Il Teatro Colosseo si trova in via Madama Cristina 71 a Torino, facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici (metro - fermata Nizza, linee bus 16, 18, 67, 35, 1).

La possibile scaletta del concerto

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019, Francesco Renga ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “L’altra metà”, uscito lo scorso 19 aprile per Sony Music. L’attuale tournée nei teatri di tutta Italia è a supporto di quest’ultimo lavoro in studio, pertanto in scaletta saranno sicuramente presenti molti brani contenuti nel disco come il singolo sanremese “Aspetto che torni”, “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta” e altri. Durante le date torinesi ci sarà comunque ampio spazio anche per i precedenti grandi successi del cantautore, canzoni che hanno segnato la sua carriera: “Angelo”, “La tua bellezza”, “Meravigliosa”, “Guardami amore” e tante altre. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Francesco Renga durante le precedenti date de “L’altra metà tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate durante i concerti di Torino potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.