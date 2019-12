Per festeggiare i 25 anni di carriera Carmen Consoli ha scelto l’Arena di Verona per un concerto evento in programma il 25 agosto. Uno spettacolo unico senza repliche in cui l’artista, immagine del rock femminile in Italia, sarà accompagnata dalla sua iconica fender rosa e da tantissimi ospiti che hanno già confermato la loro presenza. Colleghi e complici del lungo percorso artistico della cantautrice catanese. Tra i primi nomi già annunciati ci saranno Samuele Bersani e Max Gazzè, in attesa di conoscere gli altri artisti che saliranno sul palco per omaggiare Carmen Consoli. I biglietti per il concerto evento all’Arena di Verona sono disponibili dalle 11.00 del 18 dicembre, su ticketone.it.

I record di Carmen Consoli e lo spettacolo all’Arena di Verona

Dal 1995 Carmen Consoli si è imposta nella scena musicale italiana per i testi ricercati, sarcasmo esasperato e capacità di dipingere le parole. Tantissimi i record ottenuti in carriera come quello di prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma. Ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley, ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York ed è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra”. Inoltre Carmen Consoli è stata anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta. Ovviamente sul palco dell’Arena di Verona porterà i suoi più grandi successi e parte degli inediti che saranno presenti nel suo prossimo album in uscita proprio nel 2020. Lo spettacolo sarà un grande concerto con oltre 3 ore di musica dove andranno in scena le due anime musicali di Carmen Consoli. Carmen sarà accompagnata da un'orchestra di 50 elementi che vestiranno di nuovo i brani dell'artista, un meraviglioso esperimento portato in scena nel 2001 a Taormina con "L'anfiteatro e la bambina impertinente”, e dalla sua storica rock band. Per il live all'Arena di Verona Carmen regalerà al pubblico le sue due anime musicali, che insieme sono l'eccezione che l'hanno resa unica nel panorama cantautorale italiano ed internazionale in questi 25 anni di carriera.

Un 2019 in tour

Si è conclusa ad ottobre la lunga serie di concerti di Carmen Consoli, un tour nato senza un particolare disco da promuovere ma solo per il gusto di esibirsi dal vivo. La scaletta dello spettacolo dell’artista siciliana è stata composta dai brani più celebri e apprezzati della discografia della cantautrice. Iniziato sulle note de “L’ultimo bacio”, nel tour ha omaggiato Franco Battiato con “Stranizza d’amuri” oltre a cantare una cover di “Besame mucho” e portare sul palco brani come “Fiori d’arancio”, “Parole di burro” e “L’abitudine di tornare”. Un tour estivo apprezzato da pubblico e critica che ha confermato ancora una volta lo spessore artistico di una cantautrice unica e in grado di avere due anime musicali in grado di fondersi ed elevarsi.