Ultimo, le frasi più belle delle sue canzoni

di Matteo Rossini

La finale della tredicesima edizione di X Factor (qui potete trovare le foto più belle della serata) ha visto la presenza del giovane cantautore romano che negli ultimi anni ha conquistato le vette delle classifiche italiane con singoli e album in grado di vendere decine di migliaia di copie. Scopriamo insieme le frasi più belle della canzoni di Ultimo.

Ultimo: il successo

Niccolò Moriconi, questo il nome all’anagrafe, nasce il 27 gennaio 1996 a Roma. Il cantante esplode mediaticamente con l’album di debutto “Pianeti” inanellando poi un successo dietro l’altro.

Nel 2018 Ultimo sale sul palco del Festival di Sanremo trionfando nella categoria “Nuove Proposte grazie al brano “Il ballo delle incertezze” che apre la nuova era discografica dell’album “Peter Pan”, certificato con ben tre dischi di platino per aver venduto più di 150.000 copie su suolo italiano.

Nel 2019 il giovanissimo cantautore romano torna in gara alla kermesse musicale più celebre del Bel paese classificandosi al secondo posto con il singolo “I tuoi particolari”, presente nel medley proposto sul palco della finale di X Factor.

Il terzo e ultimo disco “Colpa delle favole”, pubblicato il 5 aprile 2019, ha bissato i successi dei lavori precedenti grazie a singoli che hanno conquistato le chart italiane, tra i quali “Piccola stella”, “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”.

“Pianeti” (2017)

E ho perso voli

E ho perso treni

Ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi

E ho perso il tempo

Per le canzoni

Quando ti urlavo e tu non lo capivi

Che ero a un passo da perdere te

Ma tu eri a un passo da perdere che

Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche so il perché

Che ero un passo da perdere te

E tu eri un passo da perdere me

Io che non ho avuto mai niente di vero a parte te

“Il ballo delle incertezze” (2018)

Sono i momenti quelli persi a dare un senso forse

Mi chiedi perché sono fragile

Sono diverso forse

Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano

Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano

“Poesia senza veli” (2018)

E tu sei nel traffico e strilli

Perché ti senti incastrata

Però poi torni e sorridi

Perché sai che in fondo è passata

Io lo capisco

Che a volte ti manca tuo padre

Io nei tuoi occhi lo leggo

Vorresti avere avuto un Natale

Non tanto per un regalo

Ma per sentirti un regalo

Che per qualcuno vali

E sei il diamante più raro

“Cascare nei tuoi occhi” (2018)

Vorrei spiegarti che fuggire non serve

Se nessun posto è abbastanza lontano

Se nessun posto è abbastanza lontano da te

E vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo

E rovinare tutto quello che è stato

Che a volte le parole sono un inganno

Sono i rimorsi di chi se n'è andato

E non è facile

Neanche difficile

Forse è impossibile

Sicuro instabile

“I tuoi particolari” (2019)

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c'è

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

"Sei sempre stanco perché tu non hai orari"

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

“Rondini al guinzaglio” (2019)

Portami a sentire le onde del mare

Portami vicino le cose lontane

Portami dovunque basta che ci sia posto

Per una birra e qualche vecchio rimpianto

E portami a sentire il rumore del vento

Che tanto torneresti in qualsiasi momento

Portami dovunque basta che ci sia posto

Per un sorriso e qualche vecchio rimpianto

“Quando fuori piove” (2019)

Mi chiedevo tu come stai

È un po' che non ti sento ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore