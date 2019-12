Mancano meno di due mesi all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo ma Amadeus è già al lavoro alla kermesse musicale più celebre d’Italia che ogni anno attira l'attenzione dei media italiani e internazionali. Stando a quanto emerso nelle ultime ore sul web, uno degli artisti più amati del momento sarebbe pronto a calcare il palco del Teatro Ariston , scopriamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Ogni anno il Festival di Sanremo attira l’attenzione di milioni di italiani che si siedono davanti alla TV per ascoltare i brani in gara, giudicare gli outfit degli ospiti e vedere alcuni dei nomi più celebri dello showbiz internazionale. In oltre mezzo secolo tutti i più grandi nomi della musica e del cinema hanno calcato il palco del Teatro Ariston regalando momenti di spettacolo al pubblico del Bel paese. Festival di Sanremo: annunciato il primo ospite Nelle ultime ore la notizia della presenza di uno degli artisti più popolari del momento sta tenendo banco sul web, sarà veramente così? Il nome è quello del giovanissimo Lewis Capaldi, ospite al secondo Live della tredicesima edizione di X Factor (qui potete trovare tutte le foto più belle della semifinale), che secondo numerosi magazine sarà il primo ospite ufficiale dell’imminente Festival di Sanremo. L’artista scozzese, classe 1996, è tra gli astri più promettenti della musica pop internazionale. Il suo debutto avviene nel 2017 con il brano “Bruises” ma l’esplosione mediatica si ha alla fine del 2018 grazie al brano “Someone You Loved”.

Lewis Capaldi: il successo

“Someone You Loved” si rivela uno dei singoli di maggior successo degli ultimi dodici mesi raggiungendo la prima posizione della classifica Billboard, vendendo centinaia di migliaia di copie e collezionando numerosi riconoscimenti, tra i quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America, cinque dischi di platino in Australia e Canada, tre dischi di platino in Svezia, Italia e Regno Unito. Grande successo anche su YouTube dove il video ufficiale vanta più di 78.000.000 di visualizzazioni.

Il 17 maggio 2019 il cantante ha pubblicato il suo album di debutto “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, certificato disco d’oro in Inghilterra in appena sette giorni tanto da diventare il disco di debutto di un artista inglese di maggior successo degli ultimi otto anni.