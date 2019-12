Lynyrd Skynyrd, nel 2020 il tour d'addio: le date in Italia

Tour d'addio per i Lynyrd Skynyrd che arrivano in Italia con due concerti in programma nell'estate 2020

Nel 2020 i Lynyrd Skynyrd andranno in tour per l'ultima volta. La band darà l’addio alle scene con i concerti del "St of the Street Survivors Farewell tour", una lunga serie di date che toccherà anche l’Italia. Sono due gli spettacoli previsti nel nostro Paese: uno al Rock the Castle 2020 che si terrà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona e un’altra a Lucca, sul palco del Lucca Summer Festival di piazza Napoleone. La data in Toscana è prevista per il 4 luglio 2020 e i biglietti per il concerto sono in vendita da mercoledì 4 dicembre su Ticketone. Queste quindi le date previste in Italia:

28 giugno 2020 – Rock The Castle 2020 (Villafranca di Verona)

4 luglio 2020 – Lucca Summer Festival

Lynyrd Skynyrd tra i protagonisti del Rock The Castle 2020



La partecipazione al Rock The Castle 2020 è stata ufficialità a fine novembre e rientra in una lunga lista di artisti che animeranno il festival di Villafranca di Verona. Nella serata che vedrà esibirsi i Lynyrd Skynyrd saliranno sul palco anche The Darkness. Questo il programma completo della rassegna:

Venerdi 26 giugno

NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo



sabato 27 giugno

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA

domenica 28 giugno

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Me and That Man

Blues Pills

The Last Internationale

… and more TBA

sabato 4 luglio

AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA

domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA

Il prezzo del biglietto è di 50,00 euro più i diritti di prevendita.

La scaletta e le ultime uscite discografiche



La prima parte del tour d’addio è iniziata il 4 maggio 2018 con un concerto in Florida e si è concluso il 19 ottobre 2019 in California. Con le nuove date in programma, i Lynyrd Skynyrd si esibiranno anche nel 2020 per salutare i fan presenti in Europa. Nella prima serie di concerti tenuti tra il 2018 e il 2019, la band ha potuto contare sul supporto sul palco di Bad Company, Kid Rock e Hank Williams Jr. La scaletta ha visto alcune modifiche in corso ma in gran parte degli spettacoli si è rispettata questa setlist:

Skynyrd Nation Workin' For MCA What's Your Name Double Trouble Travelin' Man That Smell I Know A Little Whiskey Rock-A-Roller Saturday Night Special The Ballad of Curtis Loew Tuesday's Gone Don't Ask Me No Questions Simple Man Gimme Three Steps Call Me the Breeze (JJ Cale cover) Sweet Home Alabama Free Bird (encore)

L’ultimo album del gruppo è “Last of a dyin’ breed” ed è stato pubblicato nel 2012, il quattordicesimo disco in 55 anni di carriera. Negli ultimi quattro anni sono però stati pubblicati ben quattro album dal vivo per sottolineare il grande feeling dei Lynyrd Skynyrd con il palco. Nel 2015 sono usciti “ One more for the fans” e “Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd & Second Helping - Live from Jacksonville At The Florida Theatre”, nel 2018 è stato il turno di “Live In Atlantic City” mentre nel 2019 è stato pubblicato “Last Of The Street Survivors Farewell Tour - Lyve!”