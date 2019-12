I NOFX tornano in Italia per Rock The Castle 2020. Saranno gli headliner della prima serata

Saranno i NOFX, storica punk band californiana, gli headliner della prima giornata del ROCK THE CASTLE 2020, festival in programma al Castello Scaligero di Villaranca di Verona dal 26 giugno al 3 luglio. Dopo le date già annunciate del 27 e 28 giugno con rispettivamente Judas Priest e Lynyrd Skynyrd, l’organizzazione del festival rock ha aggiunto altri due giorni di concerti previsti per il 26 giugno e il 3 luglio. Proprio il primo giorno del ROCK THE CASTLE 2020 vedrà esibirsi i NOFX, prima di loro sul palco si alterneranno BODY COUNT feat. Ice T, SUICIDAL TENDENCIES, MILLENCOLIN, AGNOSTIC FRONT e THE INSPECTOR CLUZO. I biglietti del 26 giugno saranno in prevendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre su www.ticketone.it.

Rock The Castle 2020, il programma

Il prezzo del biglietto in prevendita è di 50,00 euro più i diritti di prevendita. Questa invece tutta la line up aggiornata del ROCK THE CASTLE 2020 in programma presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR)

Venerdi 26 giugno

NOFX

Body Count feat Ice T

Suicidal Tendencies

Millencolin

Agnostic Front

The Inspector Cluzo

sabato 27 giugno

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA

domenica 28 giugno

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Me and That Man

Blues Pills

The Last Internationale

… and more TBA

sabato 4 luglio

AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA

domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA

La carriera dei NOFX

Proprio lo scorso anno i NOFX sono stati in Italia a Bellaria, mentre quest’anno hanno festeggiato il quarto di secolo di “Punk in Drublic”, quinto album in studio e più grande successo commerciale del gruppo americano. Una pietra miliare degli anni Novanta che ha rappresentato un punto di svolta per i NOFX. Un’impostazione dei testi spesso molto provocatoria e anche di valenza politica ne hanno precluso l’ascesa, ma ne hanno anche radicato fortemente le radici tra i fan più accaniti. Il loro ultimo album in studio, “First Ditch Effort”, è stato rilasciato il 7 ottobre 2016. Il gruppo ha venduto oltre 8 milioni di dischi in tutto il mondo diventando una delle band indipendenti di maggior successo di tutti i tempi. Nel marzo 2018 hanno pubblicato un brano in omaggio al fisico Stephen Hawking che era morto giorni prima. La traccia era stata registrata un mese prima della sua uscita. Diversi giorni dopo, hanno annunciato il primo "Camp Punk in Drublic Festival" annuale nella Legend Valley a Thornville, Ohio. L'evento di tre giorni prevedeva la presenza di NOFX accanto a Rancid , Pennywise , Mighty Mighty Bosstones e Me First e Gimme Gimmes. Ad agosto invece hanno pubblicato un nuovo singolo "Fish in a Gun Barrel". La canzone è stata scritta in risposta alle sparatorie di massa in America, con i proventi del singolo destinato all'associazione contro la violenza contro le armi Moms Demand Action.