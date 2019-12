Emma Marrone si prepara a un altro grande successo. Venerdì 6 dicembre 2019 arriverà nelle radio “Stupida Allegria ”, il secondo singolo estratto dal nuovo album “Fortuna ”. Scopriamo insieme il testo della canzone.



di Matteo Rossini

Dopo il grande successo ottenuto da “Io Sono Bella”, Emma Marrone si prepara a lanciare il secondo estratto dal nuovo album “Fortuna” che ha debuttato direttamente sul gradino più alto del podio della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Poche ore fa la cantante salentina ha annunciato la distribuzione della nuova canzone, scopriamo insieme tutti i dettagli. “Stupida Allegria”: la canzone “Stupida Allegria” è la terza traccia contenuta all’interno di “Fortuna”, la sua durata è di 3:18 minuti. Il singolo ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico diventando uno dei brani dell’artista più ascoltati su Spotify. In queste ore la cantante (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è in viaggio in Marocco, come annunciato tramite il suo profilo Instagram che vanta più di quattro milioni di follower, per la realizzazione del video ufficiale del brano. La canzone arriverà nelle radio venerdì 6 dicembre 2019, mentre per quanto riguarda il videoclip al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua data di distribuzione.

“Stupida Allegria”: il testo

Ecco il testo di “Stupida Allegria” di Emma Marrone:

Ovunque vada sento il tuo profumo addosso

quante le volte che ti ho dato per scontato

e ti ritrovo in ogni ruga del mio volto

e nel sapore di un ricordo t’ho scordato

e c’è un uomo per terra, suona una chitarra

sembra quasi che a lui non importi di nulla

e delle volte che quasi non ti riconosco

altre mi sembri quello che ho sempre cercato

e siamo tutti e due dalla parte del torto

e abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato

c’è qualcuno che fischia da qualche finestra

e colora le strade parlando di te, di te.

E già lo so, già lo so, già lo so

che tornerò, tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia, tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia.

Ti ho odiato un po’ ma sei la mia, sei la mia, tu sei la mia, sei la mia la mia stupida allegria la mia malinconia.

Comunque vada resti in ogni mio discorso

quante le volte che ho sbagliato e ti ho incolpato

per quelle cose per cui io non mi sopporto

ma di capirti non sono mai stata in grado

asciugo i pensieri come i panni stesi

ma perdo il filo se parlo di te, di te.

E già lo so, già lo so, già lo so

che tornerò, tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia, tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

quella mia malinconia.

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia, tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia.

Mi hai regalato lacrime inconsolabili, irrefrenabili

ed un tappeto di immagini

ci pensi mai a quanto siamo inaffidabili

che ci sentiamo instabili, che ci sentiamo fragili.

Già lo so, già lo so

che tornerò, tornerò

tutte le volte che andrò via

ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria

la mia malinconia.

Ti ho odiato un po’

ma sei la mia, sei la mia, tu

sei la mia, sei la mia

la mia stupida allegria la mia malinconia

la mia malinconia.