Levante al Forum di Assago: storia di una serata speciale

Finalmente a Milano ma soprattutto finalmente al Forum di Assago. E', in questo luogo, la prima volta di Levante. E non poteva che cominciare con un tuffo nel passato, con un video che mostra Claudia il giorno del suo sesto compleanno. Il racconto prosegue con gli anni in cui approccia alla musica, feeling che è iniziato qiando era da piccola. Persino in studio duetta con sua mamma, una anticipazione che ci regalerà ne corso della serata. Il video termina con un frame di un suo concerto mentre sta per entrare sul palco e in contemporanea appare sul palco imbracciando la chitarra.



Sono previsti 24 brani per la sua prima volta al Forum e i fan rispondo riempiendo il palazzetto. Esordisce con un abito di piume rosse a vestaglia corta e sotto le forme culotte un sandalo con plateau: Levante è anche icona di stile (tra i suoi outfit Alberta Ferretti) infatti oltre all’impegno musicale, Levante, all'anagrafe Claudia Lagona, è sempre più ambita dal mondo della moda che ne riconosce il grande potenziale fashion nonostante uno stile naturale e versatile: partecipa a eventi per Alberta Ferretti, Gucci, Missoni, è ambita protagonista a Pitti Uomo e ha copertine su diversi fashion magazine. Quando accenna la seconda canzone è raggiunta dalla sua band per la seconda traccia. Tra i momenti che fanno impazzire i fan ci sono Non me ne Frega Niente e con Io ti Maledico.



Il senso del tempo si perde. A metà concerto e Levante è un fiume in piena, altro che il Po che ha rotto gli argini. Cambia abito e giganteggia con un abit-vestaglia lungo, rosa e mantiene culotte e sandalo nero. Special guest star della serata è Gianni Morandi con cui duetta in Vita. Il secondo duetto che ci regala Levante con la mamma e in quell'esatto istante il forum si illumina con le luci degli smartphone. E’ nuovamente il momento della chitarra e accompagnata dai fan intona Abbi cura di te: per la seconda volta gli smartphone illuminano il forum come tante lucciole in un prato.



A ridosso del palco, insieme alla sua band quasi a volersi fondere con i suoi fan più devoti, intona Duri come me. Siamo al terzo cambio d’abito, sempre con un capo spalla lungo a vestaglia ma colorato giallo bianco e nero abbinato a delle sneaker. Entusiasmo per Antonio con il Forum in delirio. Tutti gli applausi sono per lei che si congeda dal palco per poi tornare con ub abito azzurro. Sul palco si respirano le aprole di Colapesce e Di Martino, sue vecchie conoscenze. Ora è il momento di Andrà tutto bene. Il forum accompagna con le mani Claudia, siamo alle battute finali ed è il momento di Gesù cristo sono io e Sei un pezzo di me. E' estremamente scommossa, ringrazia tutta la sua band e con Arcano 13 chiude la serata.