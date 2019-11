Daniele Silvestri in concerto a Torino: info e scaletta

Volge al termine il primo tour di Daniele Silvestri completamente nei palazzetti dello sport. La data conclusiva di questa sua inedita avventura live è in programma per la sera di sabato 23 novembre. Ultima occasione in cui i fan dell’artista romano potranno ascoltare, quindi, quasi per intero tutte le canzoni estratte da “La terra sotto i piedi”, il suo più recente album di inediti. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto, per arrivare preparati anche a questo ultimo appuntamento: l’orario di inizio, i biglietti ancora in vendita con i relativi prezzi e la probabile scaletta della serata.

Daniele Silvestri in concerto a Torino: le info

L’inizio del concerto di Daniele Silvestri, sabato 23 novembre al Pala Alpitour di Torino, è in programma per le 21. I biglietti per la serata sono ancora disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati, a partire da 28.75 euro, prezzo relativo a un posto nel secondo anello numerato. A 34.50 euro si trovano invece i tagliandi per un posto nel primo anello numerato e nel parterre; infine, a 40.25 euro per il primo anello gold numerato. Tutti i prezzi dei biglietti sono comprensivi dei costi relativi al diritto di prevendita. Il Pala Alpitour si trova al civico 123 di corso Sebastopoli. È possibile posteggiare l’auto negli ampi parcheggi – a pagamento e gratuiti – di cui è dotata la struttura al suo esterno.

Daniele Silvestri in concerto a Torino: la probabile scaletta

Trattandosi della data conclusiva della tournée, tracciare quale sarà la probabile scaletta del concerto di Daniele Silvestri a Torino è piuttosto semplice, a partire da quelle dei concerti che sono già andati in scena fino a questo momento. Ad alternarsi nel corso della serata saranno i brani estratti da “La terra sotto i piedi” e le canzoni appartenenti invece al repertorio storico del cantautore romano, anche con una piccola incursione nel disco registrato a tre voci, insieme ai colleghi (e concittadini) Niccolò Fabi e Max Gazzè. Nel corso della serata troveranno posto quindi canzoni come “Il mio nemico”, “Occhi da orientale”, “L’amore non esiste” (brano registrato appunto in trio con Niccolò Fabi e Max Gazzè), “Gino e l’Alfetta”, “Salirò”, “La paranza” e “Testardo”. L’inizio del concerto sarà affidato a “Qualcosa cambia”, mentre la conclusione sarà sulle note di “Alla fine”. Trattandosi dell’ultimo appuntamento dal vivo di questa nuova esperienza, non è escluso che l’artista romano decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o modificando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Daniele Silvestri in programma al Pala Alpitour Torino, sulla base dei concerti del tour che sono già andati in scena fino a questo momento: