Daniele Silvestri in concerto a Milano: info e scaletta

Fa tappa la sera di venerdì 22 novembre al Forum di Assago, alle porte di Milano, il primo tour di Daniele Silvestri in programma nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Occasione durante la quale l’artista romano farà ascoltare ai suoi fan i brani estratti da “La terra sotto i piedi”, il suo nuovo album di inediti. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio, prezzi dei biglietti del concerto e probabile scaletta della serata.

Daniele Silvestri in concerto a Milano: le info

L’inizio del concerto di Daniele Silvestri, venerdì 22 novembre al Forum di Assago (Milano), è in programma per le 21. I biglietti per la serata sono ancora disponibili sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati, a partire da 34.50 euro, prezzo relativo a un posto nel parterre, nel terzo settore numerato e nel terzo settore numerato con visibilità ridotta. A 40.25 euro sono in vendita invece i tagliandi per il secondo settore numerato. Completamente esauriti i tagliandi per la tribuna gold numerata e per il primo settore numerato. Tutti i prezzi dei biglietti sono comprensivi dei costi relativi al diritto di prevendita.

Daniele Silvestri in concerto a Milano: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Daniele Silvestri venerdì 22 novembre al Forum di Assago vedrà l’alternarsi dei brani estratti dall’ultimo album dell’artista, “La terra sotto i piedi”, e delle canzoni più amate e conosciute appartenenti al repertorio del cantante romano. Canzoni come “Il mio nemico”, “Occhi da orientale”, “L’amore non esiste” (registrato in trio con Niccolò Fabi e Max Gazzè), “Gino e l’Alfetta”, “Salirò”, “La paranza” e “Testardo”. L’inizio del concerto sarà sulle note di “Qualcosa cambia”, mentre la conclusione sarà affidata ad “Alla fine”. Non è escluso che l’artista romano decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o modificando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto in programma a Milano, sulla base dei concerti del tour che sono già andati in scena fino a questo momento:

Qualcosa cambia Marzo 3039 Complimenti ignoranti Concime Scusate se non piango Manifesto Tutti matti Precario è il mondo L’appello La guerra del sale Argentovivo (con Rancore) Arlecchino (Rancore cover) Il mio nemico Dove sei Le cose in comune Hold me Strade di Francia Desaparecido Occhi da orientale 1000 euro al mese A me ricordi il mare Monetine Acqua stagnante L’amore non esiste (dal progetto Fabi Silvestri Gazzè) La mia casa La vita splendida del capitano Tempi modesti Gino e l’Alfetta Salirò Le navi Prima che La paranza Testardo Cohiba Alla fine

Il tour 2019 di Daniele Silvestri

Dopo il concerto in programma a Milano, il tour di Daniele Silvestri si avvierà verso la conclusione, con il concerto in programma la sera di sabato 23 novembre al Pala Alpitour di Torino. I biglietti per la data sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita abituali a partire da 28.75 euro, prezzo comprensivo dei diritti di prevendita. Sarà questa l’ultima data, quindi, della prima avventura del cantautore romano all’interno dei palazzetti dello sport. L’artista aveva affrontato un tour nei palasport soltanto nel corso dell’esperienza nel trio condivisa con i cantautori suoi concittadini Max Gazzè e Niccolò Fabi, con cui aveva anche inciso un disco.