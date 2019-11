Elisa chiuderà a Monfalcone, la città dove è cresciuta (è nata invece a Trieste), il suo “Diari aperti Live”. E lo farà con un concerto gratuito in piazza della Repubblica sabato 28 dicembre, con inizio previsto per le ore 18. L’annuncio nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative natalizie della città da parte del sindaco di Monfalcone Anna Cisint. L’evento si terrà all’interno di una tensostruttura che verrà installata in piazza e che sarà il fulcro degli eventi natalizi. È prevista un’affluenza di migliaia di persone, per cui, per motivi di sicurezza, l’accesso sarà limitato ad un numero chiuso. Ulteriori dettagli non sono ancora stati diffusi.

Il cartellone del “Diari aperti Tour”

È partito martedì 19 novembre con la data zero di Jesolo il nuovo tour nei palasport italiani di Elisa. Un tour che ha già subito un paio di ritocchi in corso d’opera: oltre all’aggiunta della data di Monfalcone, è infatti stato necessario spostare il concerto del 6 dicembre da Acireale a Catania a causa della chiusura del PalArt Hotel, che necessita di manutenzioni. Oltre al concerto di Elisa, sono saltati anche i live di Marco Mengoni e Coez. Nessun problema per chi ha già il biglietto: sarà comunque valido o, in alternativa, potrà essere rimborsato con le solite modalità consultando il sito di TicketOne, dove sono in vendita i tagliandi per tutti i concerti di questo ciclo. I prezzi partono da 35 euro. Questo l’elenco completo delle date del “Diari Aperti Live”:

Lunedì 25 novembre – Torino, PalaAlpitour

Mercoledì 27 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 30 novembre – Brescia, Brixia Forum

Mercoledì 4 dicembre – Bari, PalaFlorio

Venerdì 6 dicembre – Catania, PalaCatania

Lunedì 9 dicembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Giovedì 12 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Martedì 17 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 28 dicembre – Monfalcone (GO), Piazza della Repubblica

“Diari Aperti”, un disco multiforme

“Diari Aperti” è la decima fatica discografica della cantautrice Elisa. Pubblicato il 26 ottobre 2018 dall’etichetta Universal, il disco è stato scritto e cantato in italiano e risulta dunque essere il secondo nella nostra lingua dell’autrice, preceduto solo da “L’anima vola” (2013). Dall’album, che si è portato a casa un disco di platino, sono stati estratti cinque singoli che hanno riscosso un discreto successo: “Quelli che restano” (14 settembre 2018), “Se piovesse il tuo nome” (28 settembre 2018 e doppio disco di Platino), “Anche fragile” (18 gennaio, presentato poi a Sanremo), “Vivere tutte le vite” (3 maggio) e “Tua per sempre” (13 settembre). “Diari Aperti” è stato poi ripubblicato in un’edizione bonus disponibile sulle piattaforme streaming come Spotify e Amazon Prime, con un’aggiunta di due importanti featuring: “Se piovesse il tuo nome” con Calcutta e “Vivere tutte le vite” con Carl Brave. Il 15 novembre è invece uscita la riedizione “Diari aperti (segreti svelati)”, doppio album che contiene, oltre alla versione originale dell’album come Disco 1 arricchita di altri duetti ed inediti usciti nel corso dell’ultimo anno, un Disco 2 in inglese, con le tracce di "Secret Diaries" e quelle mai pubblicate "Soul" e "Thirst" (adattamento in inglese di "Se piovesse il tuo nome").