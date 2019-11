Il testo di “Al telefono”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che anticipa l’uscita dell’album “Cremonini 2C2C The Best Of”

Cesare Cremonini ha pubblicato il nuovo singolo “Al telefono”, primo estratto inedito di “Cremonini 2C2C The Best Of”, un cofanetto completo che comprende 6 inediti, 32 tra le canzoni più famose di Cesare Cremonini, 16 brani piano e voce, 18 rarità tra demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate e infine un disco con 15 canzoni eseguite in versione strumentale. Sono sei i cd presenti e l’uscita di questo immenso progetto discografico è prevista per il 29 novembre.

“Al telefono”, il testo del nuovo singolo di Cesare Cremonini

“Al telefono” è una canzone autobiografica come dichiarato dallo stesso Cesare Cremonini. Una canzone sulla sopravvivenza, su quanto si debba scavare a fondo tra i ricordi chiusi in un telefono per arrivare a chi amavamo davvero, al giorno in cui siamo morti. Una canzone sui palazzi di ricordi che siamo in grado di costruire sulle macerie. Nessuno è più immune da tutto questo. Cesare Cremonini riprende un discorso musicale mai interrotto con echi underground che si miscelano con eleganti partiture di orchestra e fiati. Trova il perfetto equilibrio nella sontuosa coda strumentale che sa mettere d’accordo il meglio della produzione anni 70 italiana e internazionale con l’attualità del tema proposto: il telefono definitivamente scelto come specchio e prigione delle nostre poche verità.

Questo il testo di “Al telefono” di Cesare Cremonini:

Come non ricordi più?

Dai, che anno era?

Ho come l’impressione che tu stia ridendo

forse non sei sincera

E fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

in mezzo alla pornografia

poi a tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono

uh uh uh

Si ricorda di me

non so niente di lei

ho provato ad entrare in quel vecchio locale che prima era un club

dove andavi anche tu, che peccato però

non ti ho mai vista entrare la notte se c’eri

le luci leggende, le amiche nei bagni col cellulare

quando qualcuno mi chiede di te gli rispondo così prima di scappare

Fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

ti dico una bugia

è facile lasciarsi in un telefono

Quante volte penserai che è vero

che sei rimasta sola in mezzo al cielo

ma sono solo anch’io come uno scemo

al telefono

al telefono

al telefono

uh

Ho l’impressione che sincera

e adesso fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

voltati e vai via

per tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

da da da

ra ra ra da

Il tour negli stadi

Cesare Cremonini sarà in tour in estate nel 2020. Questo il calendario:

21 giugno - Lignano - Stadio G. Teghil

27 giugno - Milano - Stadio San Siro

30 giugno - Padova - Stadio Euganeo

4 luglio - Torino - Stadio Olimpico

7 luglio - Firenze - Stadio Artemio Franchi

10 luglio - Roma - Stadio Olimpico

14 luglio - Bari - Stadio Arena Della Vittoria

18 luglio - Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

I biglietti per partecipare al #Cremonini2C2CSTADI sono disponibili sul sito TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi diversi a seconda della location scelta.