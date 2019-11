The Lumineers in concerto a Milano: info e scaletta

È andato, come prevedibile, sold out il concerto dei The Lumineers all’Alcatraz di Milano in programma per lunedì 4 novembre. Non ci sono più biglietti disponibili per il live della band americana, una delle più amate degli ultimi anni: per chi ne ha acquistato uno per tempo, apertura porte del locale in via Valtellina alle ore 19, inizio del concerto previsto per le ore 21.

Il tour europeo dei The Lumineers e il live all’Arena di Verona

È scattato l’1 novembre da Lisbona il nuovo giro d’Europa dei The Lumineers, che con Milano arrivano alla terza tappa di un tour che andrà avanti per tutto il mese di novembre. Da gennaio, poi, la band emigrerà in Nord America per un lungo percorso tra Stati Uniti e Canada, ma ha già annunciato che tornerà in Italia il prossimo 12 luglio per un concerto da non perdere all’Arena di Verona. I biglietti per il concerto veronese sono già in vendita sul circuito TicketOne con prezzi che vanno dai 46 euro della Gradinata non numerata ai 69 della Poltronissima. Di seguito, invece, tutte le date del tour europeo in corso:

Lunedì 4 novembre – Milano, Alcatraz

Mercoledì 6 novembre – Zurigo, Halle 622

Giovedì 7 novembre – Monaco di Baviera, Zenith

Sabato 9 novembre – Vienna, Gasometer

Domenica 10 novembre – Praga, Forum Karlin

Mercoledì 13 novembre – Amburgo, Sporthalle

Giovedì 14 novembre – Berlino, Verti Music Hall

Sabato 16 novembre – Bruxelles, Ancienne Belgique

Lunedì 18 novembre – Utrecht, Tivoli Vredenburg

Martedì 19 novembre – Colonia, Palladium

Mercoledì 20 novembre – Parigi, Le Zenith

Venerdì 22 novembre – Glasgow, The SSE Hydro

Domenica 24 novembre – Manchester, Manchester Arena

Mercoledì 27 novembre – Londra, O2 Arena

Venerdì 29 novembre – Dublino, 3Arena

La probabile scaletta

Scaletta lunga e ricca di tutte le hit della band quella che i The Lumineers dovrebbero portare sul palco milanese, anche se ovviamente si pescherà a piene mani dall’ultimo disco della band, “III”, uscito lo scorso 13 settembre per Dualtone/Universal. Spazio anche ai successi che negli anni passati li hanno consacrati a star di livello mondiale. Basti ricordare che il loro omonimo disco di debutto è stato nominato ai Grammy Awards come “Best New Artist” e “Best Americana Album”, rimanendo per 46 settimane alla seconda posizione della Billboard 200. “Ho Hey”, il singolo che ha consacrato il loro successo e che sarà ovviamente parte della scaletta, è rimasto per ben 62 settimane in terza posizione nella Billboard Hot 100, raggiungendo oltre 211 milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche “Cleopatra”, il secondo album della formazione capitanata da Wesley Schultz, è stato certificato disco di platino. Di seguito, per farsi un’idea della possibile setlist del live all’Alcatraz, ecco la scaletta eseguita lo scorso 2 novembre sul palco del Wizink Center di Madrid: