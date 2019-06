La band statunitense The Lumineers suonerà il 12 luglio 2020 all’Arena di Verona. Si tratta dell’unica tappa prevista nel nostro Paese per il prossimo anno e i biglietti saranno in prevendita su Ticketone e Ticketmaster a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno. Il gruppo è atteso anche all’Alcatraz di Milano il prossimo 4 novembre, evento andato sold out già in prevendita con oltre sei mesi di anticipo. Un rapporto speciale quello che lega The Lumineers all’Italia e, non a caso, il concerto del 2020 è il primo che una band internazionale annuncia all’Arena per il prossimo anno. Il costo dei biglietti? varia dai 40 euro per un posto in gradinata non numerata ai 60 euro per un posto nella poltronissima numerata, con tante soluzioni intermedie. Al costo del biglietto va ovviamente aggiunto il diritto di prevendita. Ecco i prezzi nel dettaglio:

Poltronissima: 60,00 euro + d.p.

Poltrona: 55,00 euro + d.p.

Gradinata numerata primo settore: 60,00 euro + d.p.

Gradinata numerata secondo settore: 50,00 euro + d.p.

Gradinata non numerata: 40,00 + d.p.

Un trionfo dopo l’altro

Salita alla ribalta nel 2012 grazie al singolo “Ho Hey”, la rockband ha già annunciato che entro fine settembre uscirà un nuovo lavoro. Il primo successo arriva sette anni fa quando The Lumineers rilasciavano l’album omonimo con cui si sono fatti conoscere al grande pubblico e per il quale vantano nomination ai Grammy Awards come “Best New Artist” e “Best American Album”. Nel 2016, con l’album “Cleopatra”, la band statunitense conferma di essere ormai una solida realtà del panorama musicale internazionale grazie a brani come “Sleep on the floor”, “Ophelia”, “In the light”, “Long way from home” a tanti altri. Il terzo disco di inediti, atteso per il 13 settembre, si chiamerà, non a caso, “III”, proprio come il numero di album prodotti finora dalla rband. Una maturazione artistica a 360°, come conferma Jeremiah Fraites, batterista e percussionista del gruppo. «Quando le persone ascoltano “Ho Hey” pensano sia una canzone solare. E va bene, quello era il nostro obiettivo. Volevamo che fosse così e volevamo quell’atmosfera – ha spiegato Fraites – Ma questo era sette anni fa e le nostre vite sono cambiate da allora. Questa raccolta di canzoni è nata in modo meraviglioso e sento che con questo album abbiamo davvero raggiunto il nostro obiettivo». L’album è stato anticipato dai singoli “Donna”, “Life in the city” e “Gloria”.

Woodstock 50, ci sono anche The Lumineers

The Lumineers saranno grandi protagonisti questa estate nel leggendario festival di Woodstock. La band americana si esibirà il 16 agosto in occasione del 50° anniversario di quello che, ancora adesso, viene considerato il padre di tutti i festival musicali. Tantissime le star che prenderanno parte all’evento, tra cui Miley Cyrus, Imagine Dragons, Santana, Jay-Z, John Fogerty, Emily King e tanti altri. Il claim di questa edizione, 50 anni dopo, è “Peace, Love Music. For the People. For The Planet”.