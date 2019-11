Coez in concerto a Livorno: info e scaletta

L’appuntamento per i fan toscani di Coez è per la sera di lunedì 4 novembre 2019, giorno in cui il suo “È sempre bello Tour 2019” farà tappa al Modigliani Forum di Firenze. Secondo concerto della tournée, dopo il debutto al Forum di Assago, alle porte di Milano, che ha a sua volta fatto seguito al concerto andato in scena a fine settembre all’Arena di Verona. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio del concerto, prezzi dei biglietti ancora in vendita e probabile scaletta della serata, per arrivare preparati.

Coez in concerto a Livorno: le informazioni

L’inizio del concerto di Coez, lunedì 4 novembre al Modigliani Forum di Livorno, è in programma per le 21. Il Modigliani Forum si trova al civico 8 di via dello sport. All’esterno della struttura sono previsti degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. I biglietti per la serata sono in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita autorizzati a partire da 34,50 euro: prezzo relativo a un posto nel parterre in piedi. È ancora possibile acquistare i tagliandi relativi a tutti gli ordini di posto: a 35 euro per il terzo anello numerato, a 46 euro per il secondo anello numerato e a 50 euro per il primo anello numerato. Tutti i prezzi comprendono il costo dei diritti di prevendita.

Coez in concerto a Livorno: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Coez al Modigliani Forum di Livorno sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “È sempre bello”, il suo più recente disco di inediti, che difatti dà il nome all’intera tournée. Non mancheranno però i brani appartenenti alla precedente discografia del cantante romano, come “Faccio un casino”, “La musica non c’è”, “Vorrei portarti via” e “Le parole più grandi”. La serata si aprirà sulle note di “Mal di gola”, traccia di apertura anche dell’ultimo disco, per concludersi su quelle di “La strada è mia”. È possibile che Coez decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro proposizione. La probabile scaletta del concerto di Coez, lunedì 4 novembre 2019 al Modigliani Forum di Livorno:

Mal di gola Gratis Faccio un casino Catene Vai con Dio Forever Alone Siamo morti insieme Domenica Niente che non va E yo mamma Ninna nanna Fuori di me Ciao La tua canzone Lontana da me Jet Ali sporche Vorrei portarti via / Le parole più grandi Le luci della città Occhiali scuri E invece no Aeroplani La musica non c’è È sempre bello La strada è mia

Il tour 2019 di Coez nei palasport italiani

Dopo il concerto in programma a Livorno, il tour di Coez farà tappa giovedì 7 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. La data conclusiva della tournée sarà invece domenica 22 dicembre 2019. I biglietti per i concerti sono in vendita sia sul sito di TicketOne che nei punti vendita autorizzati a partire da 34,50 euro.