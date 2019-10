Trio Bobo e le good vibes del Sensurround

(@BassoFabrizio)



Un disco suonato. Come oggi se ne sentono pochi. E' Sensurround il nuovo progetto del Trio Bobo, composto da Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi. Loro lo definiscono un disco jazz rock distante dalla musica commerciale. E dire che erano partiti, col progetto Trio Bobo, come gioco musicale per divertirsi nei locali "mentre ora abbiamo l'attenzione anche dalla stampa". l'album è molto raffinato, servono più ascolti non dico per coglierne le sfumature ma solo per captarne le vibrazioni: "Oggi è più facile far filtrare questa musica dopo passato ostico. ma se andiamo più indietro ci teniamo a sottolineare che gli Weather Report riempivano gli stadi. Il pubblico italiano nel 1972 ha salvato i Genesis in crisi a casa loro facendo registrare tutte sold out le loro date".



Però...c'è sempre un però che spesso precede un problema e secondo l'effervescente Trio Bobo parte dalla giovane età: "I ragazzi se non hanno una guida agli ascolti si nutrono di quello che passa la radio. Manca quello slancio che si chiama approfondimento. La musica non è né vecchia né difficile ma deve arrivarti all’orecchio. Oggi la musica arriva di più, si sono moltiplicate le fonti, ma manca una cultura. Bisogna andare nelle scuole elementari e fargli ascoltare Stevie Wonder o Earth Wind & Fire.

La sensazione è quella di una mancanza di cultura di base. Noi siamo orgogliosi di avere inventato il jazz-trap e ha scuola ti insegnao la musica col pifferetto: come puoi amarla? Negli Stai Uniti fanno canto corale".



Sensurround ha avuto una lunga gestazione ma è un prodotto del quale sono fieri. Il suono in generale dà soddisfazione: "Un altro motivo di soddisfazione sono le composizioni perché non siamo caduti nellla trappola dell'abbiamo trovato un temino e ci costruiamo sei minuti di a solo. Volevano un album ricco non un album riempito di brani dove si suona bene". Punto di forza di questi tre ragazzi sono l'improvvisazione e tante cose recuperate dai soundcheck. Il 4 novembre inizia la nuova fase del Trio Bobo inseguendo l'atmosfera unico dei jazz club e sognando il vecchio gestore del locale di una volta.