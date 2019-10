Si intitola Here and Now il nuovo singolo di Manu Ley, scritto a quattro mani con Alessio Forlani. Quello della cantautrice è un brano dal sound Pop Rock, che parla di una storia d’amore intensa, nata per caso, tra parole e musica. Parole nate di getto, necessarie per raccontare la storia e il desiderio di libertà di una donna amata, che non prova più lo stesso sentimento per l'uomo che sta per lasciare e decide di andarsene perchè è certa di poter vivere senza di lui, senza rimpianti.



Here and Now è accompagnato da un videoclip realizzato per le strade di New York per la regia di Francesco Picone e la direzione della fotografia di Giorgio Amendola for Imago Casting. A proposito del video, l'artista commenta: "Ho cantato per 4 giorni in ogni orario del giorno e della notte, sulle strisce pedonali mentre il semaforo consentiva il passaggio, con le persone che guardavano ed applaudivano. Mentre giravamo in Central Park cinque ragazzi seduti su una panchina vicino a quella dove ero io, si sono alzati e hanno iniziato a farmi il coro...ho sentito intonare per la prima volta la mia canzone da altri".



La scelta di New York non è casuale. Proprio sotto il ponte di Manhattan nasce il testo della canzone Here and Now. Ma non solo...Fondamentale, è stato il lungo periodo trascorso a New York, dove Manu Ley ha svolto un’intensa attività live: "Un ricordo emozionante, indelebile nella mia mente, tra gli scorci più belli della grande Mela - racconta Manu Ley - Cantare tra parchi, strade e pontili da film...cosa volere di più? Soprattutto quando riesci a coinvolgere le persone per strada che iniziano a farti il coro".



Il percorso artistico di Manu Ley è caratterizzato anche da importanti aperture live in Italia, tra cui quello di Roberto Vecchioni nel 2018 e quello di Edoardo Bennato nel 2019: "Esibirsi davanti a un grande pubblico è di per se un’emozione, ma poterlo fare prima di un Big della nostra storia della Musica Italiana è secondo me un privilegio, soprattutto quando sai che loro stessi sono lì nel backstage ad ascoltarti, considerando che le loro canzoni sono poesie senza tempo, che sei cresciuta ascoltando anche la loro musica e sognando sulle loro note. Sono eperienze che influiscono molto sul tuo percorso, perchè ti regalano al termine dell'esibizione anche una maggior sicurezza".



E' poi stata ospite a diversi Premi Musicali tra cui il prestigioso Premio Lunezia, il Premio Tower Rock Band, il Premio Obelisco e il Premio Lucio Dalla. Attualmente Manu Ley sta preparando nuovi bravi di cui l’uscita è prevista nel 2020, e che faranno parte di un progetto artistico di ampio respiro internazionale.