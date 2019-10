Chi è Geolier, fenomeno della scena rap napoletana

(@BassoFabrizio)



Il ritmo è milionario. E' un colonizzatore di youtube. Oggi ne avrete la conferma attraverso un flow unico che rende robuste 16 tracce. Ho ascoltato in anteprima il disco e in anteprima ho chiacchierato con l'artista. Esce oggi, venerdì 11 ottobre, in fisico e in digitale Emanuele, l’attesisso album di esordio di Geolier, astro nascente del rap napoletano. Il suo percorso è stato rapido e frenetico. Dal primo singolo Queen, uscito nel 2018 che in pochissimo tempo ha ottenuto milioni di stream e visualizzazioni, non si è mai fermato. Ecco dunque Como Te feat. Emis Killa uscito nel 2019 che conta oltre 9 milioni di stream e con Narcos che uscito lo scorso luglio ottiene oltre 8 milioni. Geolier è pronto a marcare la scena Hip Hop con Emanuele, album di esordio (anche se lui non ne è convinto), attesissimo dai suoi fan. Contiene 16 tracce che rappresentano in toto il giovane artista campano. Un flow innato tra barre taglienti di denuncia di una realtà difficile e di vita personale. Il dialetto napoletano sta bene addosso a tutti, anche su artisti di tutt’altra provenienza presenti nei featuring: Gué Pegueno, Emis Killa, Luchè, Mv Killa e Lele Blade. Mi sono confrontato con diciannovenne napoletano per capire la sua musica quale corrente seguirà e dove lo condurrà. M soprattutto per farmi racccontare chi è Geolier.



Come nasce Geolier?

Ho sempre fatto freestyle e ho sempre avuto un buo0n riscontro dalla gente che veniva a seguirmi.

Poi ci sono i milioni di visualizzazioni.

Anche questo non me lo aspettavo. Andavo a dormire tranquillo e mi svegliavo milionario. Intermini di visualizzazioni. E' stata una sorpresa anche per me. Mi sono affermato con tre pezzi, in pratica non ho mai sbagliato.

So che è stato tormentato creare questo disco.

La mia strata era tracciata già da Secondigliano P. Ci aggiungo, proseguendo il mio racconto, che per arrivare a Emanuela ho gettato via tre dischi.

Che intendi?

Che prima ne ho fatti tre.

Gettati via?

Ho cancellato tutto. La musica è emozione. Quando sento un brano e sento il cuore che vibra allora c'è l'emozione e la canzone va bene.

Lavoro gettato via.

Mai considerato il disco un lavoro.

Come crei?

Quando mi viene l'intuizione prendo appunti sul cellulare poi vado in studio e blocco l'emozione.

Sei sensbile?

Eccome. Sia nel bene che nel male.

Hai il dono di saper cantare sentimenti e storie condivisibili.

E' bellissimo. E non lo vivo come una responsabilità. Per scrivere cose vere devi vivere in mezzo alla gente. Io ho vissuto, vivo Napoli 24 ore al giorno.

Si percepisce dai testi: sono testi veri.

Mi rispecchiamo in tutto. Il disco mi ha maturato.

Hai voluto collaborazioni importanti.

La prima scelta è stata Gué Pequeno. E dire che solo un anno fa facevo la fila al suo instore. Luché è un fratello. Anche lele Blade. Rientra tra i miei ascolti.

Emis Killa?

Ci siamo conosciuti a Roma al concerto di Achille Lauro. Io ero con Rocco Hunt e c'era anche Clementino.

Hai scelto il tuono nome come titolo.

Ho fatto tre dischi per arrivare a questo, come ti ho detto. Non sapevo come partire. In studio è uscito Emanuele.

Ora però lo hai in mano.

Mi sento come una donna con suo figlio. Non si veste solo il disco ma tutta una vita.

Ora instore e poi i live: cosa sogni?

Di arrivare negli stadi. Un giorno.