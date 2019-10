Si apre con l’anteprima di venerdì 4 ottobre a Salsomaggiore Terme il “Ballate per uomini e bestie Tour” di Vinicio Capossela. Appuntamento alle ore 21 al Teatro Nuovo, biglietti ancora disponibili e in vendita sul sito del teatro stesso o direttamente in cassa: i prezzi sono di 34,50 euro per la galleria, di 46 euro per la Platea II Settore, di 51,75 euro per la Platea I settore.

Il tour di Vinicio Capossela

Con “Ballate per uomini e bestie Tour” Capossela toccherà i grandi teatri italiani fino alla fine dell’anno, dopo il buon successo riscosso in estate con “Atti Unici”. Di seguito, tutte le date di Capossela al momento in programma:

Venerdì 4 ottobre – Salsomaggiore Terme, Teatro Nuovo

Domenica 6 ottobre – Rimini, Teatro Galli

Lunedì 7 ottobre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Domenica 13 ottobre – Bari, Teatro Petruzzelli

Venerdì 18 ottobre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Giovedì 24 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 25 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg

Sabato 26 ottobre – Varese, Teatro Openjobmetis

Mercoledì 13 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Domenica 17 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Martedì 19 novembre – Bologna, Teatro Duse

Venerdì 22 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Sabato 23 novembre – Vicenza, Teatro Comunale

Martedì 26 novembre – Brescia, Teatro Grande

Venerdì 29 novembre – Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 2 dicembre – Palermo, Teatro Massimo

Martedì 3 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan

Giovedì 5 dicembre – Cosenza, Teatro Alfonso Rendano

Sabato 7 dicembre – Pescara, Teatro Massimo

Domenica 8 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

La possibile scaletta

Quando si ha a che fare con un artista come Capossela ogni concerto è un’esperienza unica. Onde per cui è difficile anche solo ipotizzare quale potrebbe essere la scaletta che deciderà di suonare davanti al pubblico di Salsomaggiore Terme per la prima uscita del suo nuovo tour. Di sicuro ci saranno i suoi grandi successi e le canzoni tratte dal suo ultimo, acclamatissimo album “Ballate per uomini e bestie”, vincitore della Targa Tenco 2019 come album dell’anno, riconoscimento che ritirerà il prossimo 17 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Un disco nel quale Capossela sceglie la forma della ballata come occasione di pratica metrica e di svincolamento dalla sintesi. La ballata prende il caos delle parole in libertà, l’esperienza liquida del divenire, le riduce a storia e le compone nel fluire di strofe. Tra i quattordici brani che compongono l’album non mancano poi canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats. Per farsi un’idea, ecco la setlist eseguita nel corso del concerto dello scorso 6 agosto all’Anfiteatro Romano di Alba Fucens in una delle sue ultime uscite estive: