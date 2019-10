(@BassoFabrizio)



A incoronare una star della musica, o meglio a decretare che lo è diventata, sono, sempre più prepotentemente le visualizzazioni su youtube. Blanco Brown con oltre 50 milioni di visualizzazioni con The Git Up Challenge non ho solo ha fatto ballare una generazione, ma ha unito, idealmente, Europa e Stati Uniti con ponte rap. Insomma questo ragazzone classe 1988 cresciuto tra Atlanta e Butler è diventato il pioniere del Trailer Trap, un mix di hip hop e country. Lo scorso 3 maggio ha pubblicato su tutte le piattaforme The Git Up, il suo contagioso esordio; il 31 maggio è arrivato l'Ep di debutto battezzato col suo nome, Blanco Brown: contiene quattro inediti. Il mini progetto racconta storie di povertà e relazioni di coppia e indica il percorso da intraprendere per superare tutto ciò che ostacola i nostri sogni. Lo ho incontrato a Milano, di passaggio per raccontare il suo progetto.



Come nascono le parole dei tuoi pezzi?

Sono ispirato da più stimoli: potrei starnutire e immaginare un beat con quel suono. Oppure ispirarmi osservando un oggetto oppure dopo uno spunto in una canzone canzone che ho intercettato in radio.

Questo il seme. Poi come arrivano le parole?

Il testo di solito nasce da una lezione di vita, qualcosa su cui tutti possono riflettere. E' il modo, a mio avviso, per raggiungere più persone condividendo anche i loro problemi.

Parli al plurale.

In generale non mi piace essere vincolato da una sola ispirazione, mi piace unire più idee.

Hai coniato il concetto Trailer Trap: sei più Trap o Country?

E' musica country con hi-hats e snares, ovvero gli effetti principali del Trap.

C’è una traccia che preferisci tra quelle che hai pubblicato?

Negli utlimi anni credo di avere scritto, prodotto e collaborato a circa settanta o ottanta tracce. Non riesco a sceglierne una sola e lo dimostra che ne ho pubblicate dieci.

Perché hai scelto loro?

Sono le uniche che sentivo avessero un legame tra loro e che potessero costituire le basi per il Trailer Trap. Proprio queste le ho ritenute ideali per il mio album Honeysuckle & lightning bugs.

Qual è la connessione tra Country e Trap?

Sono io!

So che hai lavorato a lungo a questo progetto.

Ho iniziato a ragionarci intorno al 2011.

Perchè una gestazione così lunga?

Non ritenevo i miei ascoltatori pronti per questo nuovo sound. Ѐ stato difficile capire quando sarebbe stato il momento giusto.

Ora sono maturi?

Credo che ora siano pronti. Negli anni ho continuato ad aggiungere dettagli e a perfezionare le mie idee. Questa ritengo sia stata la chiave giusta per questo singolo: aver aspettato il momento giusto e aver fatto si che anche il mio pubblico fosse pronto.

Idee di featuring?

Qualcuno in agenda c'è ma per me, per l'artista che sono ora, è prioritario portare a termine i miei progetti personali, lavorare per i fatti miei. Poi sicuramente avrò occasione di collaborare con altri artisti.