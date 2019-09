Aiello, il nuovo album è “Ex Voto”

Negli ultimi mesi è finito sulla bocca di tutti con i suoi primi brani autoprodotti. Ora Aiello sbarca su una major, la Sony, per “Ex Voto”, uscito venerdì 27 settembre e prodotto da Alessandro Forte (già al lavoro con Galeffi e Scrima). Il primo album della carriera del cantautore arriva dopo l'ep lanciato due anni fa: il progetto è anticipato dal successo di “Arsenico” (certificato disco d’oro e con un video con Emma De Longis che su Youtube viaggia oltre le 4 milioni di views) e dall'ultimo singolo “La mia ultima storia”, in rotazione su tutte le radio. «Se qualcuno vi dirà che esiste solo il Pop, che va ancora di moda l’Indie, che l’RnB in Italia non si porta... parlategli di un piccolo visionario che ha provato a mescolare tre colori diversi, e adesso canta troppi Indie, troppo Pop, troppo RnB», ha scritto sul suo profilo Instagram il cantautore trentaquattrenne. Per il lancio del disco sono già stati fissati due concerti: il 28 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano e il 7 dicembre al Largo Venue di Roma. Entrambe le date sono già sold out.

La tracklist di “Ex Voto”

“Ex Voto” contiene anche un’unica e sofisticata collaborazione, che va ad arricchire i contenuti del disco. Sul brano “Sushi”, Aiello ha coinvolto Tormento, uno dei capostipiti della musica rap italiana, che con il flow dei suoi versi ha aggiunto pathos al pezzo. Ovviamente fanno parte del disco il successo “Arsenio” e l’ultimo singolo “La mia ultima storia”, cui ha fatto seguito un videoclip scritto a quattro mani dal cantautore con il regista Attilio Cusani e girato nel caratteristico quartiere del Corviale, a Roma. Questa la tracklist completa dell’album:

La mia ultima storia Arsenico Il cielo di Roma Sushi (feat. Tormento) C’è un tempo La doccia del 25 Quel cane Festa Outro (Rewind)

La lunga strada verso il successo di Aiello

Classe 1985, cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello ha iniziato a studiare pianoforte e violino a 10 anni mostrando da subito interesse per i grandi nomi della scena soul (Stevie Wonder e Whitney Houston sono tra i suoi preferiti). A 16 anni scrive i primi testi e nel 2011 pubblica la sua prima canzone, “Riparo”, alla quale seguono altri due singoli dall’impronta pop-autoriale. L’interesse suscitato lo spinge verso le audizioni per Sanremo, ma la sua cavalcata si ferma alla selezione dei primi cinquanta per la categoria Giovani (poi vinta da Raphael Gualazzi). Nel 2013 registra la colonna sonora per un cortometraggio scritto e diretto da Giulia Fiume, dal titolo “Abbracciami”. Nella primavera 2017 pubblica “Hi-Hello”, il suo primo ep, un progetto indie-pop prodotto da Daniele Sinigallia e anticipato dal singolo “Come Stai”. La canzone resterà per diverse settimane al numero uno della classifica Radio Airplay (Rockol) nella sezione “Absolute Beginners”. Nel 2019 esce il brano “Arsenico” ed ecco il successo: la brillante idea di usare le Instagram Stories per il suo video, cui partecipa anche la influencer Emma De Longis. Curiosità: nel cassetto ha una laurea magistrale in Economia conseguita alla Luiss Guido Carli di Roma.