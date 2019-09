Shakira, i balletti più belli dei suoi video più iconici

Il suo vero nome è Shakira Isabel Mebarak Ripoll, è nata in Colombia e ha origini anche italiane. Nel corso della sua carriera si è cimentata in vari generi musicali quali il folk, il pop commerciale e il rock, ma dal disco Laundry Service (2001) si è concentrata principalmente nel pop e rock più internazionali.

Shakira: i successi

Laundry Service è l’album della svolta e con oltre 20 milioni di copie si è piazzato tra i 100 dischi più venduti di sempre. In questo suo quinto lavoro discografico spazia dal tango di Objection al pop-latin di Whenever, Wherever. Ha vinto 7 Latin Grammy Award, di cui 4 nello stesso anno: nel 2006 Fijación oral ha ricevuto il premio nella categoria Miglior album e Miglior album femminile; mentre il singolo La tortura nella categoria Canzone dell’anno sia Registrazione dell’anno. Nel 2014 Shakira ha preso parte alla cerimonia di chiusura del mondiale FIFA 2014 allo stadio Maracanã, cantando La La La (Brazil 2014) con il musicista brasiliano Carlinhos Brown.

In totale la cantante colombiana ha venduto più di 125 milioni di copie tra singoli e album. I suoi balletti studiati per le sue canzoni sono diventati iconici. Vi proponiamo i cinque più belli.

Whenever, Wherever (2001)

Fa parte dell’album della svolta di Shakira, Laundry Service, e ha vinto il Latin Grammy Award e quattro MTV Video Music Awards per il migliore video musicale. Nel videoclip di Whenever, Wherever Shakira si lascia andare in balli intensi e sensuali che risentono della sua origine araba, come ad esempio la danza del ventre.