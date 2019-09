Pfm in concerto a Sondrio: info e scaletta

Penultima data del “The Very Best Tour”, che sbarca in Valtellina tra De Andrè e vecchi successi

Sarà il Teatro Sociale di Sondrio ad ospitare la penultima data del “The Very Best Tour” della Premiata Forneria Marconi. La Pfm salirà sul palco del centro lombardo sabato 28 settembre alle ore 21 e il teatro è già sold out da settimane. Sarà l’ormai consueto spettacolo di inizio autunno organizzato dall’associazione GSmile, che giunge al settimo evento. Dopo i travolgenti successi ottenuti con Teo Teocoli, Jerry Cala’, New Trolls, Pintus, l’emozionante Gospel & Music Show e il recente doppio sold out di Pucci, l’associazione riporta in Valtellina una delle migliori rock band italiane, con lo scopo, ormai consolidato brand, di regalarsi e regalare un sorriso.

Le prossime date della Pfm

L’energia non manca di certo a Franz Di Cioccio (unico membro della formazione originale ancora in sella) e soci, che continueranno a girare l’Italia fino ad inverno inoltrato con ben due tour distinti: il “The Very Best Tour” estivo, nel quale ripercorrono tutta la loro lunghissima carriera interpretando tutti i classici del loro sconfinato repertorio e che è ormai agli sgoccioli, e il “Pfm canta De Andrè – Anniversary” già partito nei teatri la scorsa primavera e che ritornerà in formato indoor a novembre partendo da Udine dopo essersi momentaneamente stoppato con l’esibizione all’Arena di Verona dello scorso 29 luglio. Di seguito tutte le date al momento in cartellone.

“The Very Best Tour”

Sabato 28 settembre – Sondrio, Teatro Sociale

Sabato 5 ottobre – Luras (OT), Via Nazionale

“Pfm canta De Andrè”

Martedì 12 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Venerdì 15 novembre – Bergamo, PalaCreberg

Lunedì 18 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 19 novembre – Assisi (PG), Teatro Lyrick

Mercoledì 20 novembre – Firenze, Tuscanyhall

Venerdì 22 novembre – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 23 novembre – Lugano, Lugano Arte e Cultura

Venerdì 29 novembre – Bolzano, Teatro Comunale

Martedì 3 dicembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 5 dicembre – Ancona, Teatro delle Muse

Venerdì 6 dicembre – La Spezia, Teatro Civico

Sabato 7 dicembre – Frosinone, Teatro Cinema Nestor

Martedì 10 dicembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Venerdì 13 dicembre – Legnano (MI), Teatro Galleria

Domenica 15 dicembre – Saint Vincent (AO), Palais de Saint Vincent

Venerdì 20 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Municipale Romolo Valli

La possibile scaletta

La Premiata Forneria Marconi è nel pieno del suo “The Very Best Tour”, con il quale sta celebrando gli oltre quarant’anni di carriera. Ma nel corso del live non dovrebbero mancare anche diversi brani di De Andrè e brani addirittura dal repertorio classico. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist del concerto dello scorso 21 settembre in piazza Umberto I ad Atripalda (AV):