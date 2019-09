Giorgio Poi in concerto: annunciate le date autunnali

Giorgio Poi ha annunciato nuove date in autunno: ecco tutti i concerti in arrivo per il suo “Smog tour”

Una breve pausa dopo le tante date nei festival estivi e Giorgio Poi sarà pronto a tornare sul palco per le ultime tappe autunnali dello “Smog tour”. Sono stati annunciati sei nuovi concerti a chiusura di questo 2019 che ha orbitato intorno all’ultimo album del cantautore, uscito lo scorso 8 marzo per Bomba Dischi. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi l’occasione di assistere ai live di Giorgio Poi.

Giorgio Poi: “Smog tour”, tutte le date dell’autunno

Dopo l’estate viene sempre l’autunno: ed ecco che, appena sceso dai palchi, Giorgio Poi è già pronto a risalirci per concludere le presentazioni live del suo ultimo album “Smog”. Il tour a supporto del disco è partito lo scorso marzo con concerti nei club di tutta Italia registrando diversi sold out, per poi proseguire nei festival e nelle location all’aperto durante la bella stagione. Ora è tempo di tornare nei locali per l’ultimo giro di boa prima di una pausa dai palchi: Giorgio Poi, accompagnato dalla sua band, riprenderà i live l’11 ottobre con la data in programma allo Spring Attitude Festival di Roma, dopodiché si dovrà aspettare novembre per vederlo nei club di Lecce, Mestre (Venezia), Torino, Firenze e Milano. I biglietti per i concerti di Roma e Milano (Linecheck) sono già disponibili online rispettivamente su Eventbrite e Do It Yourself (DIY). Per restare aggiornati sulle prevendite di tutte le altre date potete consultare il sito di DNA Concerti, organizzatori della tournée. Ecco il calendario dello “Smog tour – autunno”:

venerdì 11 ottobre 2019 Roma, Spring Attitude Festival

venerdì 1 novembre 2019 Lecce, Officine Cantelmo

giovedì 7 novembre 2019 Mestre (VE), Teatro Toniolo

venerdì 8 novembre 2019 Torino, Hiroshima Mon Amour

sabato 16 novembre 2019 Firenze, Viper Theatre

venerdì 22 novembre 2019 Milano, Linecheck

La scaletta dello “Smog tour”

“Smog”, l’ultimo album di Giorgio Poi, è stato pubblicato l’8 marzo 2019 per Bomba Dischi. Poche settimane più tardi è partito il tour di presentazione, che ha portato il cantautore ad esibirsi sui palchi di tutta Italia, registrando diversi sold out. Non sappiamo se le date autunnali in arrivo manterranno invariata la scaletta rispetto ai precedenti concerti della tournée, ma per arrivare preparati può essere utile dare un’occhiata alle canzoni già portate in scena da Giorgio Poi. In ogni caso, in scaletta non potranno mancare i pezzi di “Smog”, tra cui i singoli “Vinavil”, “Stella” e “La musica italiana” (in featuring con Calcutta). Sicuramente presenti anche i brani del debut album “Fa niente” (2017), canzoni che hanno dato il via alla sua carriera come “Niente di strano”, “Tubature”, “Acqua minerale” e tante altre. Di seguito, come esempio e linea guida, riportiamo la scaletta seguita durante il concerto di Padova dello scorso 13 luglio. Ricordiamo che le canzoni presentate durante il tour autunnale potrebbero variare in base alle scelte dell’artista.