Halsey in concerto, data unica a Milano a febbraio

Prima volta al Mediolanum Forum per Halsey. La cantante americana toccherà anche Milano giovedì 13 febbraio con il nuovo tour europeo per promuovere “Manic”, il disco in uscita il 17 gennaio. La prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation aprirà alle ore 10 di giovedì 26 settembre; i biglietti saranno disponibili invece su Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 27 settembre. I prezzi: 35 euro per il Secondo settore anello B, 45 euro per tutti gli altri settori, sempre diritti di prevendita esclusi. Il concerto sarà aperto dai britannici Pale Waves.

Il terzo album “Manic” e un tour europeo

Halsey era tornata a far parlare di sé il 13 settembre scorso con l’uscita del singolo “Graveyard”, che anticipa il lancio del suo terzo album “Manic”. In precedenza era toccato a “Without Me”, per due settimane al numero 1 della Hot 100 all’inizio del 2019, diventando il suo primo singolo da solista a raggiungere la vetta della classifica americana. “Without Me” è stata la canzone più suonata del 2019 dalle radio americane. Halsey ha collaborato anche con i BTS per la hit di successo “Boy With Luv” e, più recentemente, con Future nel brano “Die for Me”, contenuto nel nuovo album di Post Malone. Il 2020, quindi, si annuncia come un anno d’oro per la stellina del pop americano, che partirà per il suo tour europeo il 6 febbraio da Madrid. Queste tutte le date al momento in programma:

Giovedì 6 febbraio – Madrid, Wizink Center

Venerdì 7 febbraio – Barcellona, Sant Jordi Club

Domenica 9 febbraio – Francoforte, Jahrmunderfthalle

Giovedì 13 febbraio – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 15 febbraio – Amsterdam, Ziggo Dome

Lunedì 17 febbraio – Parigi, Dome de Paris

Venerdì 21 febbraio – Oslo, Spektrum

Sabato 22 febbraio – Copenaghen, Royal Arena

Lunedì 24 febbraio – Stoccolma, Annexet

Mercoledì 26 febbraio – Helsinki, Ice Hall

Venerdì 28 febbraio – Berlino, Verti Music Hall

Sabato 29 febbraio – Monaco di Baviera, Zenith

Lunedì 2 marzo – Zurigo, Samsung Hall

Mercoledì 4 marzo – Lussemburgo, Rockhal

Giovedì 5 marzo – Anversa, Lotto Arena

Sabato 7 marzo – Glasgow, The SSE Hydro

Domenica 8 marzo – Londra, The O2

Martedì 10 marzo – Dublino, 3Arena

Giovedì 12 marzo – Manchester, Manchester Arena

Il fenomeno Halsey, dai social al cinema

La popstar Usa, all'anagrafe Ashley Nicolette Frangipane, ha debuttato nel 2014 con l'album “Badlands”, che ha raggiunto la seconda posizione della Billboard Chart. Ma Halsey (nome scelto perché è l'anagramma del suo nome reale, nonché quello di una strada di Brooklyn dove ha trascorso molto tempo da adolescente) si era fatta già conoscere negli anni precedenti cantando cover sui suoi canali Youtube e Tumblr ed intrattenendo una relazione con Harry Styles degli One Direction. Il successo è arrivato nel 2014 quando ha collaborato con i Chainsmokers per il singolo “Closer”, sei volte platino in Italia, con cui ha raggiunto la vetta delle principali classifiche globali aggiudicandosi una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Duo/Group Performance. Nel 2017 è arrivato il secondo album “Hopeless Fountain Kingdom”, mentre nel 2018 il brano “Without Me” è stato il suo primo singolo solista ad aver raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot 100, con oltre un miliardo di stream globali. A marzo Halsey è diventata la prima artista della storia con due singoli al numero 1 nella classifica radio americana in due settimane consecutive. Recentemente ha esordito anche al cinema, recitando al fianco di Bradley Cooper e Lady Gaga in “A Star is Born”.