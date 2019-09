Tommaso Paradiso: sui social l'anteprima del nuovo singolo

Sono passati pochi giorni dalla notizia: Tommaso Paradiso ha lasciato la sua band, i Thegiornalisti, e ora sembra essere già pronto a dare il via al percorso da solista con un nuovo singolo. L’ex frontman l’aveva già lasciato ben intendere nelle storie Instagram tramite cui è arrivato l’annuncio: «Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma Tommaso Paradiso. È giusto che sia così».

L’anteprima del nuovo singolo firmato Tommaso Paradiso

“Non avere paura”, sembra essere questo il titolo della canzone con cui Tommaso Paradiso ha subito inaugurato la sua carriera solista, prima mossa dopo l’allontanamento dai Thegiornalisti. Tre parole che sono state scritte e ribadite più volte dal cantautore romano, un chiaro riferimento al nuovo singolo in arrivo. Due anticipazioni della canzone sono state condivise dallo stesso Paradiso, prima sulle storie Instagram, poi con un post vero e proprio in cui lo si vede intonare alcune strofe sul pezzo registrato, accompagnato da una chitarra e da un bicchiere di vino rosso. “Non avere paura” farà parte della colonna sonora di “Baby”, seconda stagione della serie TV Netflix ambientata ai Parioli. La conferma arriva dagli inequivocabili tag del cantante e dai social delle due protagoniste, Alice Pagani e Benedetta Porcaroli. In attesa di poter ascoltare il pezzo completo, ecco il testo delle strofe condivise in anteprima: “Se mi guardi così / se mi sfiori cosi / se avvicini la tua bocca al mio orecchio / non finirà bene / ma ti prego no / non smettere / non smettere mai. La notte è benzina / la notte è catena / la notte è questa faccia allo specchio / e ora cade giù pure una lacrima / nel frattempo sto ridendo / sento una musica ogni volta che ti sto accanto / quando ti perdo e poi ci ripensi / come se fosse la fine del mondo”.

L’addio ai Thegiornalisti

Lo scorso 17 settembre Tommaso Paradiso ha comunicato al pubblico la sua decisione di lasciare i Thegiornalisti e continuare a pubblicare canzoni solamente a suo nome. La scelta è avvenuta a causa di tensioni interne alla band, anche se il cantante non ha voluto approfondire né svelare alcun retroscena. «I Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più», ha scritto Paradiso sulle sue storie Instagram, ma Marco Antonio Musella e Marco Primavera (rispettivamente chitarrista e batterista del gruppo) sembrano non essere per niente d’accordo. Le frecciatine sui social sono continuate con la risposta di Marco “Rissa” (Musella): «La decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones». Secondo alcune voci il nuovo frontman dei Thegiornalisti potrebbe essere Leo Pari, già collaboratore del trio (in tour con la band dal 2016), ma alle domande dei giornalisti il cantautore romano continua a rispondere con un “no comment”.