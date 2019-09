È tutto pronto per l’ultima data del Jova Beach Party. Lorenzo Jovanotti concluderà il suo tour sulle spiagge italiane in una location davvero particolare. Sarà infatti l'Aeroporto di Linate, chiuso per lavori, ad ospitare l’ultima grande festa organizzata da Jovanotti. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 settembre 2019 con inizio alle ore 15. Sono attese circa 100 mila persone per il Jova Beach Party. Il palco è stato montato nella parte di prato rivolta verso Sea Prime (l’area di Linate dedicata all’aviazione privata). Sono previste torri luce e ben 12 torri audio, un’organizzazione enorme per festeggiare tutti insieme la fine dell’estate. I biglietti per la data milanese sono disponibili nei punti vendita e nei circuiti online autorizzati ad un prezzo di 59,80 euro, incluso il diritto di prevendita. Un evento finale nato per accontentare il grande pubblico di Piemonte Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio. I biglietti dell’unica tappa ligure, il cui rimborso è già stato attivato, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento.

Jova Beach Party a Linate: come arrivare e gli ospiti

L'apertura dei cancelli per il Jova Beach Party a Linate è fissata per le ore 12.30, con due ingressi: da viale Forlanini e da via Fantoli. Per arrivare alla location, il consiglio è quello di usare i mezzi pubblici anche perché la zona di Linate è considerata da bollino rosso, con tanto di deviazioni e strade chiuse. Dalle ore 07.00 di sabato 21 settembre alle ore 03.00 di domenica 22 sono chiuse al traffico viale Forlanini, via Fantoli, via dell'Aviazione, via Ardigò, via privata Taverna e piazza Artigianato. La carreggiata di viale Forlanini, in direzione Linate/Segrate, è preclusa al traffico ordinario; interdetti al traffico, inoltre, gli svincoli di uscita della Tangenziale Est di Forlanini, sia in direzione Milano città che in direzione Linate/Segrate. Anche per la data di Linate saranno tantissimi gli ospiti presenti. Jovanotti ha già annunciato la presenza di Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho, Paolo Baldini, Rkomi e Takagi & Ketra. Possibili ovviamente sorprese come avvenuto in tutte le date del Jova Beach Party.

Concerto Jovanotti a Linate, la scaletta del Jova Beach Party

In tanti si chiedono quale sarà la scaletta del Jova Beach Party a Linate. Per il concerto conclusivo Jovanotti sta alimentando l’attesa con numerosi interventi sui social. La sensazione è che la struttura dello spettacolo resterà tutto sommato la stessa ma con la possibilità di tantissime incursioni da parte degli ospiti e qualche sorpresa davvero inaspettata. Per farsi un’idea del concerto, ecco la probabile scaletta facendo riferimento a tutte le date di quest’estate: