Sono già passati 20 anni dalla pubblicazione di “Verdena”, omonimo album d’esordio dell’ormai celebre band bergamasca, uscito precisamente il 24 settembre 1999. Per festeggiare il ventennale, il trio composto da Alberto Ferrari, Roberta Sammarelli e Luca Ferrari ha dato nuova vita a questa pietra miliare: venerdì 20 settembre 2019 uscirà una nuova edizione del disco arricchita da inediti, demo, pezzi acustici e live version. Ecco tutti i dettagli di “Verdena – 20th Anniversary Edition (1999 – 2019)”.

“Verdena - 20th Anniversary Edition”: tutte le info sul nuovo album celebrativo

Aspettando il ritorno dei Verdena live e con un album nuovo di zecca (non dovrebbe mancare molto), la band bergamasca ha deciso di festeggiare i primi 20 anni del loro omonimo esordio pubblicando una speciale nuova edizione del disco, ricca di contenuti inediti e versioni demo, live e acustiche di brani già noti. “Verdena - 20th Anniversary Edition” sarà disponibile dal 20 settembre 2019 in due diversi formati: doppio CD e triplo LP. Il doppio CD è composto dall’album originale, con un mix alternativo della prima traccia “Ovunque”, e da un secondo disco dal didascalico sottotitolo “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo”. Due di questi brani (“Bonne nouvelle” e “Piuma”) sono già contenuti nell’EP “Valvonauta”. Altre due canzoni (ai tempi accantonate dalla band perché non soddisfatti dell’esecuzione) sono l’inedita “Corpi” e “Fiato adolescenziale”, entrambe registrate da Giorgio Canali nella stessa sessione del disco del 1999 e poi mixate nel 2019 da Alberto Ferrari all’Henhouse. A completare la tracklist si aggiungono una versione acustica di “Fuxia”, una di “Ormogenia” recuperata da vinile (poiché dispersa) e una “primordiale” Ormogenia registrata su 4 piste a cassetta nel corso di una delle tante jam casalinghe. In chiusura troviamo un passaggio abbozzato in acustico (“Oggi”) e una versione live di “Shika” (altro inedito). Per quanto riguarda il formato triplo vinile, due LP sono interamente dedicati all’album originale “Verdena” rimasterizzato da Giovanni Versari, mentre il terzo LP contiene gli stessi “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo” della versione in CD.

Il ricordo e le parole di Giorgio Canali, produttore del disco

La produzione di “Verdena”, debut album del trio, è stata affidata a Giorgio Canali (cantautore, produttore, tecnico del suono ed ex chitarrista dei CCCP Fedeli alla linea). Nel comunicato stampa Canali ha così ricordato il lavoro con la band bergamasca nel 1999: «Ho delle immagini precise dei Verdena in registrazione nello studio B di Sonica a Calenzano, in trio, tutto dal vivo tranne le voci, senza cuffie e senza metronomo, come del resto sono solito fare da trent’anni a questa parte. Francesca ed io a piazzare microfoni in giro e a sperimentare qualche soluzione tecnica che lei aveva imparato a Seattle nello studio di Stone Gossard». Giorgio Canali ha condiviso anche alcuni curiosi aneddoti di allora, rubandoci un sorriso: «Prima di registrare l’album, per conoscerci meglio e capire come funzionavano, ho fatto aprire ai Verdena qualche mio concerto. Fra questi ce n’era uno al Fuori Orario vicino a Parma. Qualche anno dopo mentre ero in tour in quel club con Le Luci Della Centrale Elettrica, uno dei proprietari mi chiese che fine aveva fatto quel gruppo fighissimo con una bambina che suonava la batteria e una ragazza al basso che aveva aperto la serata prima di me… non voleva credere che fossero i Verdena, pensava lo stessi prendendo in giro».