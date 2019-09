Green Day: le tappe italiane sono a Milano e Firenze

Prodotto e organizzato da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, il Firenze Rocks Festival è giunto alla sua quarta edizione e dopo essersi imposto come uno dei festival musicali più importanti del nostro Paese, grazie soprattutto ai nomi che ogni anno sono presenti, quest’anno pensa ancora più in grande e annuncia i primi ospiti: dopo i Weezer sarà la volta dei Green Day.

Green Day a Firenze: tutto quello che c’è da sapere

Il trio capitanato da Billie Joe Armstrong ha dato l’ok al Firenze Rocks 2020. Dopo il concerto a Milano fissato per il prossimo 10 giugno sul palco dell'Ippodromo SNAI, i Green Day si sposteranno nella città di Dante Alighieri: l'11 giugno, infatti, si esibiranno sul palco della Visarno Arena subito dopo i Weezer. La band, quindi, si aggiunge alla lunga lista di ospiti importanti che in quattro anni hanno calcato il palco del Firenze Rocks Festival. Nelle scorse edizioni, infatti, si sono esibiti grandissimi nomi della musica internazionale: Aerosmith, Guns ‘N’ Roses, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, System of a Down, Tool, The Smashing Pumpkins, Ed Sheeran e The Cure.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per la data dei Green Day a Firenze saranno disponibili in anteprima esclusiva e solo per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10:00 di lunedì 23 settembre sul sito di TicketOne e solo per 48 ore; in seguito sarà possibile acquistarli sia sul sito specializzato nell’acquisto di biglietti di diversi eventi musicali su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle ore 11 di mercoledì 25 settembre.

Il tour europeo

Si aggiunge, quindi, una data al tour già annunciato della band. A partire da maggio i Green Day faranno tappa in tantissime città europee:Domenica 24 maggio – Mosca, Spartak Stadium

Mercoledì 27 maggio – Helsinki, Suvilahti

Venerdì 29 maggio – Stoccolma, Tele2 Arena

Domenica 31 maggio – Alesund, Color Line Stadion

Mercoledì 3 giugno – Berlino, Wuhlheide

Mercoledì 10 giugno – Milano, Ippodromo San Siro

Giovedì 11 giugno- Firenze, Visarno Arena

Sabato 13 giugno – Parigi, Arena La Defense

Domenica 14 giugno – Groningen, Stadspark

Mercoledì 17 giugno – Anversa, Antwerps Sportpaleis

Domenica 21 giugno – Vienna, Ernst-Happel Stadion

Mercoledì 24 giugno – Glasgow, Bellahouston Park

Venerdì 26 giugno – Londra, London Stadium

Sabato 27 giugno – Huddesfield, John Smith’s Stadium

Lunedì 29 giugno – Dublino, Rds Stadium

Per restare aggiornati su altri ospiti, orari e costi dei biglietti è possibile visitare il sito del Firenze Rocks Festival.