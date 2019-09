Francesco De Gregori in concerto a Verona: info e scaletta

Dopo il grandissimo successo “Off the Record”, ovvero una serie di concerti andati in scena al Teatro Garbatella di Roma nel mese di marzo, Francesco De Gregori ritorna in tour e questa volta sarà accompagnato nientemeno che da un’orchestra. Il cantautore ha deciso di dividere il suo 2019 in due live molto diversi tra loro: se nel primo show ha dato spazio a brani meno classici e più ricercati, durante il “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” ha deciso di regalare versioni completamente riarrangiate, in un contesto sinfonico, dei suoi grandi successi. Il debutto è avvenuto l’11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla. In tutte le sue tappe, il tour di Francesco De Gregori sarà accompagnato sul palco dalla Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, compreso il quartetto di Gnu Quartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla. Ogni concerto sarà aperto da Tricarico.

Francesco De Gregori in concerto all’Arena di Verona: info biglietti

I biglietti per il concerto di Francesco De Gregori all’Arena di Verona previsto per il 20 settembre 2019 non sono più disponibili in nessuna delle fasce di prezzo sul circuito di prevendita TicketOne. Il live avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia a chi ha già un ticket di arrivare con almeno un’ora di anticipo per trovare posto in maniera più agevole.

Francesco De Gregori in concerto a Verona: la possibile scaletta

Il “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” porterà sul palco tutti i grandi successi del cantautore. Di seguito, quella che potrebbe essere la scaletta, basandoci sulla setlist che De Gregori ha seguito per il suo concerto alle Terme di Caracalla:

O Venezia che sei la più bella (solo orchestra) Generale Il cuoco di Salò La storia Pablo Due zingari La valigia dell’attore La leva calcistica della classe ‘68 Un guanto Sempre e per sempre Bufalo Bill Santa Lucia Alice La donna cannone Vai in Africa, Celestino! Pezzi di vetro Cardiologia L’abbigliamento di un fuochista Titanic Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover) Buonanotte fiorellino Rimmel

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live: le date del tour

Il tour di De Gregori proseguirà con altre due date settembrine presso il Teatro degli Arcimboldi, il 23 e il 24 dello stesso mese. I biglietti per i due eventi sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 49 euro per la seconda data. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato.