Nuovo video per i Maneskin, la band rivelazione dell'edizione 2018 di X Factor. E Le Parole Lontane arriva il giorno dopo la partenza di X Factor 13 (ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno) e, alla vigilia della chiusura del loro trionfale tour estivo (domani sera al Carroponte di Sesto San Giovanni), ci portano in un mondo inesplorato per loro. Parole Lontane è la classica ballata con forti influenze folk, inedite per la band. C'è anche una simbologia epica nelle immagini, che in alcuni momenti grazie agli arrangiamenti del dobro, ci immerge in melodie medievali, una simbologia di separazione dalla musa dei Maneskin, quella Marlena che nonostante tante volte la abbiamo incontrata resta una figura misteriosa e ipnotizzante. Marlena sembra ancora una volta entrare in simbiosi con Damiano, Victoria, Thomas e Ethan ma, come nei sogni, quando allunghi le mani per accarezzarla lei svanisce. Come reagiscono i ragazzi a questa sensazione di vuoto? Ognuno a suo modo ma senza mai perdere il senso del gruppo. Tolstojanamente parlando ogni Maneskin è triste a suo modo ma la felicità è uguale per tutti.







Il concerto di Sesto San Giovanni, che vedremo e vi racconteremo è il capitolo finale del Ballo della Vita Tour e di un anno scritto come un libro destinato a essere parte della sua epoca. Se vogliamo giocare con i numeri tra Italia ed Europa i Maneskin hanno morsicato 66 palchi e hanno fatto ridere, piangere, ballare e cantare oltre 140mila spettatori. Al lato umano va abbinato quello discografico: 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro. E un anno dopo eccoli, da star, di nuovo su Sky uno per l'anteprima del nuovo video: Le parole lontane sarà proposto questa sera, 13 settembre, alle ore 19.20.