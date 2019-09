Sono 26 gli artisti che hanno collaborato a “Mattoni”, il nuovo album del producer Night Skinny. Luca Pace, questo il vero nome del produttore e dj italiano, è a tutti gli effetti uno dei più importanti esponenti della scena rap in Italia e per l’occasione ha riunito nel suo ultimo progetto discografico nomi come Guè Pequeno, Fabri Fibra, Rkomi, Luchè e Achille Lauro. “Mattoni” è il quinto album in carriera di Night Skinny e arriva a due anni di distanza da “Pezzi”. Anche in quel caso il producer aveva ospitato numerosi artisti e ottenuto un successo di critica e pubblico che gli hanno permesso di superare i confini dell’ambiente underground.

"Mattoni", la tracklist

Sono 16 i brani presenti nell’album "Mattoni" e Fabri Fibra e Rkomi la fanno da padrone. Il primo partecipa alle canzoni “Saluti”, “Bad People” e “Fumo Dentro”, mentre Rkomi è presente addirittura in cinque tracce: “Saluti”, “Novità”, “Prometto”, “Fare Chiasso” e “Rosso”. Grande curiosità invece per l’ultimo brano presente nella tracklist e che porta il nome dell’album. Hanno partecipato alla traccia Noyz, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia e Side Baby & Taxi B. Questa la tracklist di “Mattoni:

Street Advisor (feat. Noyz, Marracash & Capo Plaza) Saluti (feat. Guè Pequeno, Fabri Fibra & Rkomi) Attraverso Me (feat. Luchè) Numero10 (feat. Ernia & Quentin40) Bad People (feat. Noyz & Fabri Fibra) Novità (feat. Rkomi, Ernia & Tedua) Stay Away (feat. Ketama126, Side Baby & Franco126) Prometto (feat. Luchè & Rkomi) Fare Chiasso (feat. Quentin40 & Rkomi) Mille Strade (feat. Ketama126 & Izi) Fumo Dentro (feat. Side Baby, Shiva & Fabri Fibra) 0 Like (feat. Jake La Furia) Rosso (feat. Rkomi & Madame) Life Style (feat. Lele Blade, Coco, Geolier & Vale Lambo) Sciacqua La Bocca (feat. Chadia Rodriguez) Mattoni (feat. Noyz, Shiva, Speranza, Guè Pequeno, Achille Lauro, Geolier, Lazza, Ernia, Side Baby & Taxi B)

Le collaborazioni di Night Skinny

La presenza di tanti nomi e vere e proprie colonne del rap in Italia ha aumentato ulteriormente l’attesa per l’uscita dell’album. Dopo il grande successo di “Machete Mixtape Vol. 4” della crew di Salmo, in tanti hanno già candidato “Mattoni” come rappresentazione perfetta della playlist di un appassionato del rap italiano. All’interno dell’album infatti c’è spazio per la presenza femminile di Madame e Chadia Rodriguez, ma anche dei tanti rapper di talento che nell’ultimo periodo hanno catturato la scena come Geolier, Speranza, Lele Blade, Coco, Side Baby e lo stesso Rkomi. L’album “Mattoni” è prodotto da Universal Music ed è disponibile dal 13 settembre. Night Skinny pubblica il suo progetto discografico dopo aver collaborato alla produzione di alcuni degli album rap più importanti usciti nell’ultimo periodo come “Io In Terra” di Rkomi, “Enemey” di Noyz Narcos e “Arturo” di SideBaby). In carriera Night Skinny ha collaborato con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, mentre per i suoi album ha reclutato anche Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro, quest’ultimo appare anche in “Mattoni” confermando di essere uno degli artisti più apprezzati della scena rap e trap.