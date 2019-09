Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Milano: info e scaletta

I Tre Allegri Ragazzi Morti arrivano sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni il 12 settembre 2019. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sull’acquisto dei biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Milano: info biglietti

I biglietti per il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti al Carroponte di Sesto San Giovanni non sono disponibili online, ma unicamente tramite sportello della location. La serata è presentata da Radio Popolare e porterà sul palco non solo i TARM, ma anche Bud Spencer Blues Explosion e Cacao Mental. L’evento, intitolato “All You Need is Live 2019”, avrà un prezzo d’ingresso di 15 euro.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto al Carroponte: come arrivare

Il Carroponte di Sesto San Giovanni è raggiungibile con la metrotranvia (linea 31) o con i seguenti bus: 728, davanti al Centro Sarca di via Milanese; linee 708 e 713 con fermata di Via Carducci. La location si trova inoltre a 10 minuti a piedi dalla fermata metropolitana di Sesto Marelli, Sesto Rondò e Bignami. Chi desidera arrivare in automobile può invece prendere la A4 direzione Torino-Venezia, uscita Sesto San Giovanni – Milano Viale Zara. Dalla Tangenziale Est si può prendere l’uscita Gobba per la Tangenziale Nord, uscita Sesto Sud. Le aree di parcheggio sono collocate principalmente in via Fulvio Testi, Via XX Settembre e Via Milanese.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta della tappa di Sesto San Giovanni (MI) dei Tre Allegri Ragazzi Morti per il tour “Sindacato dei Sogni” sarà dedicata all’omonimo disco rilasciato il 25 gennaio 2019 per l’etichetta “La Tempesta”. Dall’album sono stati estratti tre singoli di successo: “Caramella”, “Bengala”, e “Calamita”. Per accontentare anche i fan di vecchia data, non mancheranno però alcuni dei brani iconici della produzione discografica della band, come ad esempio “Alle anime perse”, “Occhi bassi” e “La tatuta bella”. Di seguito, la possibile scaletta del concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti a Sesto San Giovanni il 12 settembre 2019, tenendo presente che la scaletta potrebbe essere soggetta a variazioni o modifiche in base alle esigenze della produzione e a cambiamenti dell’ultimo momento: