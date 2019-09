Power Hits Estate 2019, i vincitori: trionfa "Mambo Salentino"

La finale di “Power Hits Estate 2019” è andata in scena lunedì 9 settembre all’Arena di Verona e ha premiato il tormentone dell’estate: “Mambo Salentino” di Alessandra Amoroso e Boomdabash.

I Boomdabash fanno il bis con “Mambo Salentino”

La serata, organizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo i Boomdabash. La band salentina era salita sul podio già lo scorso anno con il brano “Non ti dico no”, ancora una volta con una signora della canzone italiana, Loredana Berté. Biggie Bash, frontman della band, ha così commentato la vittoria: «Siamo felicissimi, per il secondo anno il Salento ha trionfato. Quest’anno con la “principessa del quartiere”». Infatti, per l’estate 2019 i quattro ragazzi pugliesi hanno scelto di collaborare con una loro conterranea, Alessandra Amoroso, e il risultato è stato travolgente. La cantante leccese aveva già cantato con i Boomdabash nel brano “A tre passi da te”, nel 2015.

A decretare il vincitore, una classifica creata con EarOne, la società che rileva il numero di passaggio delle canzoni in tutte le radio italiane, sommato ai voti degli ascoltatori di RTL 102,5. In lizza per la vittoria anche “Jambo” di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, che avrebbe comunque premiato una parte di Boomdabash (Ketra è uno dei componenti della band salentina).

Power Hits Estate 2019, tutti i vincitori

La serata all’Arena di Verona non ha visto trionfare solo i Boomdabash con Alessandra Amoroso, ma tanti protagonisti dell’estate 2019: da Salmo a LP, da Benji & Fede a Takagi & Ketra con Giusy Ferreri.

Inoltre, la serata - condotta da Angelo Baiguini e Giorgia Surina - ha celebrato anche due storici protagonisti della musica italiana: Luciano Ligabue, che ha ricevuto il Premio Power Hitstory per “Tutti vogliono viaggiare in prima”, canzone vincitrice del Festivalbar nel 2002, ed “Happy Hour”, trionfatrice nel 2006; e Eros Ramazzotti, che ha ottenuto il Premio Power Hitstory per “Più bella cosa” e “Un’Emozione Per Sempre”, rispettivamente canzone vincitrice del Festivalbar nel 1996 e nel 2003.

Ecco la lista degli altri vincitori di Power Hits Estate 2019:

premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 – Fimi a Benji & Fede per “Dove e quando”, come singolo italiano con più streaming/download nel periodo giugno-luglio-agosto (dati GFK)

premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 – PMI a LP con “Girls go wild”, in qualità di singolo indipendente più suonato dalle radio

premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2019 – SIAE a Takagi & Ketra feat. Omi e Giusy Ferreri con “Jambo”, brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia

premio RTL 102.5 Power Hits Top Album per l’album più venduto nel periodo settembre 2018 – settembre 2019 a “Playlist” di Salmo

Oltre ai vincitori, sul palco si sono esibiti i Thegiornalisti, reduci dal grande concerto al Circo Massimo, Coez, Loredana Berté con J-Ax e Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, The Kolors, Elodie, Gigi D’Alessio, Achille Lauro, Mika, Dolcenera, Fred De Palma, Ghali, Le Vibrazioni, Marracash, Gazzelle, Tiromancino, Calcutta, Charlie Charles e tanti altri.