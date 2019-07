Boomdabash, le canzoni più famose

Da "Mambo Salentino" a "Non ti dico no" passando per la hit "Per un milione", le canzoni più famose del gruppo pugliese Boomdabash

I Boomdabash sono sicuramente una delle rivelazioni degli ultimi mesi. La band pugliese ha spopolato con la hit “Per un milione”, brano che ha partecipato al Festival di Sanremo e continua ad essere presente nelle classifiche dei brani più ascoltati con “Mambo Salentino” che ha rinnovato la collaborazione con Alessandra Amoroso. Nati nel 2002 ma gruppo a tutti gli effetti solo nel 2008, i componenti dei Boomdabash sono Biggie Bash e Payà (voci), Blazon e Mr. Ketra (ai giradischi e campionatore). Il primo album viene pubblicato proprio nel 2008 e si intitola “Uno”, un progetto che permette al gruppo di partecipare ai migliori festival reggae d’Europa e d’Italia. Nel 2011 arriva il secondo album “Mad(e) in Italy” che spinge i Boomdabash a varcare i confini nazionali con un mini tour negli Stati Uniti d’America. Nel corso degli anni il gruppo viene apprezzato dalla critica e da numerosi artisti come Sud Sound System, Clementino, Otto Ohm, Fedez, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. Nel 2013 esce il terzo album “Superheroes”, mentre nel 2018 pubblicano i singoli “Barracuda” con Jake La Furia e Fabri Fibra e “Non ti dico no” con Loredana Bertè. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, è uscito “Barracuda – Predator Edition”, riedizione del quarto album del gruppo con il brano “Per un milione”. In tutto sono cinque gli album dei Boomdabash che grazie al loro lavoro hanno riportato in auge il genere reggae. In quindici anni di attività, ecco le cinque canzoni più famose del gruppo pugliese:

È in ordine di tempo l’ultimo successo dei Boomdabash. Per l’estate 2019 il gruppo ha scelto di tornare a collaborare con Alessandra Amoroso per lanciare “Mambo Salentino”. Già disco di platino, ha tutto per diventare il tormentone della stagione grazie al ritmo incalzante e ad un ritornello accattivante che colpisce subito al primo ascolto.

Ad oggi è il più grande successo del gruppo pugliese. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, “Per un milione” è diventata una delle canzoni più ascoltate e trasmesse in radio. Il brano ha conquistato il triplo disco di platino e vede tra gli autori anche Rocco Hunt.

Doppio disco di platino per “Non ti dico no”, uno dei tormentoni dell’estate 2018. I Boomdabash decidono di coinvolgere nel loro progetto anche Loredana Bertè e raggiungono il successo dominando le classifiche e rilanciando la carriera della cantante.

Tra i brani preferiti dai fan del gruppo c’è “Portami con te”, uscito a giugno 2016. Il brano è attualmente tra i più ascoltati dei Boomdabash sulle piattaforme streaming ed è accompagnato da un video in cui una coppia felice scappa via con la propria auto alla ricerca di nuove avventure.

Nel 2015 i Boomdabash e Alessandra Amoroso collaborano per la prima volta e danno vita al brano “A tre passi da te”. Certificato con il disco di platino per aver venduto oltre 50.000 copie, il video ufficiale dell’audio del brano ha ottenuto oltre nove milioni di visualizzazioni su YouTube. Una canzone in stile reggae/dancehall che strizza l’occhio al pop.