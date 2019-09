Eros Ramazzotti in concerto a Verona: info e scaletta

Tutto pronto per i tre appuntamenti con Eros Ramazzotti all’Arena di Verona l’11, il 12 e il 14 settembre 2019 in occasione del Vita Ce N’è World Tour

Tre appuntamenti caldissimi in una delle arene più suggestive d’Italia per il “Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti. Da segnare sul calendario ci sono 11, 12 e 14 settembre, ma attenzione: le date sono quasi sold out.

Eros Ramazzotti in concerto all’Arena di Verona: info biglietti

Tre date imperdibili all’Arena di Verona per celebrare la musica di una delle icone della musica italiana per eccellenza. Eros Ramazzotti salirà sul palco di questa location straordinaria in occasione del suo “Vita Ce n’è World Tour”. Ecco i tre appuntamenti da segnare sul calendario, tenendo presente che per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account e le cifre indicate sono già comprensive di diritti di prevendita:

L’11 settembre 2019 Eros Ramazzotti si esibirà nella sua data d’esordio a Verona. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili sul circuito TicketOne per la fascia di prezzo “Poltronissima Gold Numerata”, alla cifra di 230 euro, e “Gradinata Non Numerata” a 51.75 euro.

Il 12 settembre arriva la seconda data veronese del tour. I biglietti sono sempre disponibili su TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati. Anche per questo appuntamento rimangono solo le due fasce di prezzo “Poltronissima Gold Numerata”, 230 euro, e “Gradinata Non Numerata” a 51.75 euro.

Ultimo appuntamento previsto per sabato 14 settembre, ore 21. I biglietti per questo evento sono andati sold out da diversi giorni e non possono più essere acquistati.

Eros Ramazzotti in concerto all’Arena di Verona: info scaletta

Trattandosi di un tour interamente dedicato a “Vita Ce n’è”, ultimo album di inediti di Eros Ramazzotti, la scaletta sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratte dal disco, a partire dalla title track (che aprirà gli eventi), per proseguire con “In primo piano”, e “Per le strade una canzone”, inciso insieme a Luis Fonsi e con lui cantato sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Non mancheranno nemmeno i successi di Ramazzotti, ovvero quei pezzi che lo hanno reso uno dei cantati più famosi e apprezzati al mondo, come per esempio “Terra Promessa”, brano con cui si è fatto conoscere a Sanremo tra le “Nuove Proposte”. Ci saranno anche “Un’emozione per sempre”, “I Belong to you”, “Aurora” (dedicata alla figlia con Michelle Hunziker), “Fuoco nel fuoco”, “Musica è”, e “Più bella cosa”. Di seguito, la possibile scaletta di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona per il settembre 2019: