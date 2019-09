Radio Bruno Estate 2019 a Prato: cantanti e scaletta

Venerdì 6 settembre si conclude in Piazza Duomo a Prato la kermesse musicale Radio Bruno Estate 2019. Per l’occasione saranno presenti sul palco ben 13 big che animeranno la serata e chiuderanno la manifestazione dopo i concerti a Cesenatico, Mantova, Cremona e Modena. Lo spettacolo verrà presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Solo 4900 persone potranno accedere alla piazza, come previsto dalle norme di sicurezza. I fortunati riceveranno i tagliandi numerati dopo i controlli fino a esaurimento. Ovviamente l’evento è ad ingresso gratuito.

Il cast di Radio Bruno Estate a Prato

Per chiudere in bellezza la manifestazione, l’organizzazione ha previsto l’esibizione di un ricco cast a Prato. Questi tutti gli artisti che saranno presenti: Giordana Angi, J-Ax, Luca Carboni, Federica Carta, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Mahmood, Mr Rain, Martina Attili, Shade, Lo Stato Sociale, Tiromancino e Paolo Vallesi. Sul palco anche DJ-V e Federico Furia per le Nuove Proposte. Grande attesa per Fred De Palma uno dei mattatori dell’estate 2019 grazie al singolo “Una volta ancora” che da settimane domina la classifica dei brani più venduti in Italia. Negli scorsi giorni il duetto con Ana Mena è uscito anche in lingua spagnola, ennesima dimostrazione del grande successo ottenuto. Lo stesso De Palma ha annunciato la sua presenza sui social con una storia Instagram dove invita tutti i fan a raggiungere Piazza Duomo. “Uebe”, il nuovo album del punto di riferimento del reggaeton in Italia, uscirà il 13 settembre. Tra gli artisti presenti a Prato ci sarà anche J-Ax, altro grande protagonista dell’estate 2019 con il brano “Ostia Lido”. La hit è solo un’anteprima del nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

Grande attesa per Mahmood e Elettra Lamborghini

Nel cast di Radio Bruno Estate 2019 a Prato ci sarà anche Mahmood che presenterà il suo nuovo singolo “Barrio”. Il video del brano ha già registrato più di 2 milioni di visualizzazioni e nel frattempo il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ha annunciato nuove date del suo “Europa Good Vibes tour” alla volta delle principali città europee. Il brano “Barrio” è stato scritto dallo stesso Mahmood insieme a Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dario “Dardust” Faini. Stessa squadra alla base di uno dei maggiori successi di questa estate, “Calipso”. Tra gli artisti che si esibiranno all’evento di Radio Bruno, ci sarà anche Elettra Lamborghini, presente qualche giorno fa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e grande protagonista degli ultimi mesi grazie al brano “Fanfare” in duetto con Guè Pequeno. A Prato si esibirà anche Giordana Angi che presenta il nuovo singolo “Stringimi più forte”, i Tiromancino impegnati nel “Fino a qui Summer tour” e Luca Carboni che a giugno ha proposta una nuova versione di “Prima di partire” in duetto con Giorgio Poi. Un cast di grande spessore completato da Martina Attili, artista che ha sorpreso tutti a X Factor 12 con la sua canzone “Cherofobia” e che ha duettato con Mr Rain, anche lui presente a Prato. Spazio anche a Shade che porterà sul palco “La hit dell’estate”, Lo Stato Sociale, Federica Carta e Paolo Vallesi.