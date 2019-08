Daniele Silvestri in concerto a Marina di Pietrasanta: info e scaletta

Daniele Silvestri torna in concerto a Marina di Pietrasanta in attesa del tour nei palasport in programma ad autunno

Aveva immaginato un’estate senza concerti ma il richiamo del palco è stato troppo forte. Daniele Silvestri si esibirà live anche a Marina di Pietrasanta per l’edizione 2019 de La Versiliana Festival. Il cantautore andrà in scena l’1 settembre al Teatro grande – La Versiliana. Una ricca anticipazione del tour autunnale “Prima che...” che vedrà Daniele Silvestri esibirsi per la prima volta nei palasport. Lo spettacolo sarà l’occasione per ascoltare i brani dell’ultimo album “La terra sotto i piedi”, uscito lo scorso maggio. Dall’ultimo progetto discografico sono stati estratti la canzone che dà titolo al tour, “Argentovivo” che ha vinto il premio della critica “Mia Martini”, il premio della stampa “Lucio Dalla” e il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo al Festival Di Sanremo e i brani “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti”, “Blitz gerontoiatrico” e “L’ultimo desiderio”.

La scaletta del concerto

I biglietti del concerto di Daniele Silvestri a Marina di Pietrasanta sono disponibili presso il circuito TicketOne. Il prezzo dei biglietti varia dai 30 ai 46 euro. La scaletta dovrebbe ricalcare quella eseguita al Giffoni Music Concept il 24 luglio. Nel live c’è spazio per classici del repertorio del cantautore romano e per brani tratti dall’ultimo album. Questa la probabile scaletta prevista:

Prima di essere uomo Manifesto Ma che discorsi Le cose in comune Strade di Francia Occhi da orientale Monetine Il mio nemico L’autostrada L’appello Pino (fratello di Paolo) Le navi La mia casa Argentovivo Gino e l’Alfetta Salirò Testardo La paranza Cohiba

Il tour nei palasport

Daniele Silvestri si prepara così al prossimo autunno con un tour nei palasport, il primo in carriera. Queste le parole del cantautore: «Prima che… arrivi l’autunno, e insieme a quello, il tour Palasportivo de “La terra sotto i piedi” passerà un po’ troppo tempo per rimanere congelato in attesa, lo confesso. Allora decido di affrontare l’estate alle porte centellinando qualche piccola ma importante occasione per fare musica e incontrarci, se lo vorrete. In qualche caso, per cogliere delle opportunità rare e suggestive». Di seguito, il calendario completo dei concerti in programma ad autunno. La prima data sarà sabato 19 ottobre al PalaPartenesi di Foligno, in provincia di Perugia, mentre il concerto conclusivo della tournée sarà sabato 23 novembre al PalaAlpitour di Torino:

Sabato 19 ottobre – Foligno (PG), PalaPaternesi

Venerdì 25 ottobre – Roma, Palazzo dello sport

Sabato 26 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 8 novembre – Padova, Kioene Arena

Sabato 9 novembre – Rimini, RDS Stadium

Venerdì 15 novembre – Bari, PalaFlorio

Sabato 16 novembre – Napoli, PalaPartenope

Venerdì 22 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 23 novembre - Torino, PalaAlpitour

«Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri… e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione», queste le parole con cui Daniele Silvestri ha annunciato che il prossimo autunno sarà in giro per un nuovo tour per festeggiare i 25 anni di carriera. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne.