Uno stile unico che ha reso i Florence + the Machine uno dei gruppi più amati e celebri dell’ultimo decennio. Scopriamo insieme le cinque canzoni più belle della band che venerdì 30 agosto sarà in concerto a Milano .

I Florence + the Machine sono tra le realtà musicali più originali, vibranti, talentuose e amate della scena discografica internazionale. La voce calda, ma allo stesso tempo ruvida, di Florence Welch è tra le più riconoscibili al mondo. Il gruppo inglese, nato alla fine del primo decennio di questo millennio, si è imposto nell’Olimpo della musica grazie a uno stile unico che li ha differenziati da tutti gli altri. Florence + the Machine: uno stile unico Gli arrangiamenti curati nei minimi dettagli e il sound che mescola pop e indie hanno trasformato la band inglese in icone internazionali. La grande esplosione mediatica del gruppo arriva con l’album di debutto “Lungs” che conquista immediatamente pubblico e critica, il primo singolo estratto è “Kiss with a Fist” ma l’affermazione arriva con la bellissima “Dog Days Are Over”. Nel corso della carriera i Florence + the Machine hanno ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali ben nomination ai Grammy Awards. Scopriamo insieme le cinque canzoni più belle del gruppo. "Dog Days Are Over" (2008) "Dog Days Are Over" è il brano che fa conoscere il gruppo a livello internazionale. La canzone diventa subito una hit di portata mondiale scalando le classifiche. Il singolo vende oltre tre milioni di copie negli Stati Uniti d’America e più di un milione in patria.

"You've Got the Love" (2009)

“You’ve Got the Love” è sicuramente uno dei brani più famosi e iconici del gruppo La canzone è una cover del celebre singolo di Candi Staton. Il video ufficiale vanta oltre sessantotto milioni di visualizzazioni su YouTube.

"Shake It Out" (2011)

Una canzone avvolgente che arriva dritta al cuore. Uno dei punti di forza del gruppo è la capacità di raccontare sentimenti e spaccati di vita in maniera unica. Il video ufficiale conta oltre novanta milioni di visualizzazioni su YouTube.



"Spectrum (Say My Name)" (2012)

Il brano è stato lanciato come quarto estratto dal secondo album in studio “Ceremonials”, certificato con due dischi di platino in Regno Unito per aver venduto più di 800.000 copie. La canzone raggiunge la prima posizione in patria e ne viene realizzata una versione in collaborazione con Calvin Harris (qui tutte le foto dei fidanzati più celebri di Taylor Swift).

“Hunger” (2018)

Un brano che arriva dritto come un colpo al cuore. “Hunger” è uno dei brani più belli del gruppo che ancora una volta dimostra di non avere eguali sulla scena discografica internazionale.