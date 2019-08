Pfm in concerto al Contro Festival: info e scaletta

Ultime date per il “The Very Best Tour” della Premiata Forneria Marconi, che mercoledì 28 agosto sbarca nell’Astigiano, in piazza San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze, per il Contro Festival. La band interpreterà alcuni dei suoi più grandi successi oltre ai brani di “Emotional Tattoos”, diciassettesimo album in studio della formazione guidata da Franz Di Cioccio, anticipato dal singolo “Quartiere Generale”. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ciaoticket al prezzo di 27,50 euro. Il concerto è compreso nel cartellone del Contro Festival, kermesse dedicata, almeno nelle intenzioni, alla musica d’impegno. Nelle scorse settimane in Piemonte sono arrivati Capo Plaza, Fargetta, Molella e Lou Dalfin, mentre nei prossimi giorni il festival si chiuderà con le esibizioni di Coma Cose (giovedì 29 agosto) e Nomadi (sabato 31 agosto).

Le prossime date della Pfm

L’energia non manca di certo a Franz Di Cioccio (unico membro della formazione originale ancora in sella) e soci, che continueranno a girare l’Italia fino ad inverno inoltrato con ben due tour distinti: il “The Very Best Tour” estivo, nel quale ripercorrono tutta la loro lunghissima carriera interpretando tutti i classici del loro sconfinato repertorio, e il “Pfm canta De Andrè – Anniversary” già partito nei teatri la scorsa primavera e che ritornerà in formato indoor il prossimo autunno dopo essersi momentaneamente stoppato con l’esibizione all’Arena di Verona dello scorso 29 luglio. In mezzo, ospitate ed altre iniziative collaterali. Di seguito tutte le date al momento in cartellone.

“The Very Best Tour”

Mercoledì 28 agosto – Castagnola delle Lanze (AT), Controfestival

Sabato 14 settembre – Atripalda (AV), Piazza Umberto I

Sabato 28 settembre – Sondrio, Teatro Sociale

Sabato 5 ottobre – Luras (OT), Via Nazionale

“Pfm canta De Andrè”

Martedì 12 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Venerdì 15 novembre – Bergamo, PalaCreberg

Lunedì 18 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

Martedì 19 novembre – Assisi (PG), Teatro Lyrick

Mercoledì 20 novembre – Firenze, Tuscanyhall

Venerdì 22 novembre – Torino, Teatro Colosseo

Sabato 23 novembre – Lugano, Lugano Arte e Cultura

Venerdì 29 novembre – Bolzano, Teatro Comunale

Martedì 3 dicembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 5 dicembre – Ancona, Teatro delle Muse

Venerdì 6 dicembre – La Spezia, Teatro Civico

Sabato 7 dicembre – Frosinone, Teatro Cinema Nestor

Martedì 10 dicembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Venerdì 13 dicembre – Legnano (MI), Teatro Galleria

Domenica 15 dicembre – Saint Vincent (AO), Palais de Saint Vincent

Venerdì 20 dicembre – Reggio Emilia – Teatro Municipale Romolo Valli

La possibile scaletta

La Premiata Forneria Marconi è nel pieno del suo “The Very Best Tour”, con il quale sta celebrando gli oltre quarant’anni di carriera. Ma nel corso del live non dovrebbero mancare anche diversi brani di De Andrè. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist del concerto dello scorso 20 luglio al Carpacciov Trg di Capodistria, in Slovenia: