Antonello Venditti in concerto a Taormina: info e scaletta

In attesa del concerto conclusivo della tournée, in programma il 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, è tempo di Sicilia per il “Sotto il segno dei pesci Tour 2019” di Antonello Venditti: serie di appuntamenti dal vivo che il cantautore romano ha organizzato per celebrare i 40 anni del suo album – simbolo. Il prossimo di questi appuntamenti sarà martedì 27 agosto al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina. Di seguito, tutte le informazioni relative a biglietti ancora in vendita, orario di inizio del concerto e prossime date del tour di Antonello Venditti, per arrivare preparati al concerto siciliano.

Antonello Venditti in concerto a Taormina: le informazioni

L’inizio del concerto di Antonello Venditti, martedì 27 agosto al Teatro Antico Taormina, in provincia di Messina, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali si trovano i soli biglietti per la cavea non numerata, in vendita a 39.50 euro: prezzo comprensivo dei costi di prevendita. Esauriti, invece, i tagliandi per la platea numerata, per la tribuna numerata e per la cavea numerata.

Antonello Venditti in concerto a Taormina: la scaletta

Essendo il concerto parte della tournée dedicata ai 40 anni dall’uscita di “Sotto il segno dei pesci”, saranno proprio i brani estratti da questo iconico disco a farla da padrone nel corso della serata. In particolare, l’album sarà eseguito per intero, ritagliandosi uno spazio a circa metà della scaletta. Il concerto si dovrebbe aprire sulle note di “Raggio di Luna”, per concludersi su quelle di “Ricordati di me”. Questo, almeno, sulla base delle scalette delle date del tour già andate in scena. Di seguito, le canzoni che Antonello Venditti dovrebbe eseguire durante il suo concerto di martedì 27 agosto al Teatro Antico di Taormina, in provincia di Messina:

Raggio di Luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagno di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Il tour di Antonello Venditti nell’estate 2019

Dopo il concerto del 27 agosto al Teatro Antico di Taormina, la tournée estiva di Antonello Venditti proseguirà con altri tre appuntamenti dal vivo, due dei quali in Sicilia: il 29 agosto a Palermo e il 31 ad Agrigento. La data conclusiva del tour estivo sarà invece giovedì 12 settembre al Parco Cittadella di Parma. In attesa del gran finale della tournée che, come già ricordato, avrà luogo il 30 novembre al Forum di Assago. I prossimi concerti del tour estivo di Antonello Venditti: